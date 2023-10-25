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直擊宋智雅在西門町賣鞋！變《單身即地獄》女王叫賣：穿了會瘦喔

▲《單身即地獄》宋智雅來台出席D+AF女鞋新品發表會。（圖／記者葉政勳攝）
▲《單身即地獄》宋智雅來台出席D+AF女鞋新品發表會。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳雅蘭／台北報導

Netflix戀愛實境秀《單身即地獄》出身的宋智雅，接替邵雨薇接下D+AF女鞋代言人，她今（25）日現身位於西門町的新品發表會，宋智雅大方分享「穿搭百科全書」，她以全黑西裝套服露出「蠻腰心機」示人，同時介紹「穿了就會瘦的鞋」，品牌大使相當稱職。

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她一出場就表示：「謝謝大家，我能來到這裡真的非常榮幸，我之前就一直想來台灣，今天是我第一次來，今天來西門町有先逛一下，這邊人文氣息跟天氣真的很棒！」

▲因為參加《單身即地獄》第一季而出名的南韓女星宋智雅出席女鞋品牌代言記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.10.25）
▲因為參加《單身即地獄》第一季而出名的南韓女星宋智雅出席女鞋品牌代言記者會。（圖／記者葉政勳攝）
宋智雅首次來台亮相，全程露臉30分鐘，唯一學的中文則是「D+AF生日快樂，我愛你們，謝謝。」她也表示此趟訪台，最想喝到珍珠奶茶、去台北101拍照。

▲品牌執行者Jerry無畏宋智雅的爭議，選定她來當代言人。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲品牌執行長Jerry無畏宋智雅的爭議，選定她來當代言人。（圖／記者陳雅蘭攝）
事實上，宋智雅曾傳出穿盜版爭議，對於決定找她當代言人，D+AF執行長Jerry受訪表示是在看《單身即地獄》時，被宋智雅的自信及外貌吸引，實際見面後也覺得對方親切、聲音好聽，便選定由她代言。

執行長Jerry透露，因為宋智雅換過經紀公司，花了半年時間與她談合約，問及簽約價碼？Jerry表示「不好說」，也說跟宋智雅的合作期間，「還會有很多合作項目，請大家敬請期待」。

▲宋智雅在記者會上頻頻送出愛心手勢。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.10.25）
▲宋智雅在記者會上頻頻送出愛心手勢。（圖／記者葉政勳攝）
宋智雅是模特兒、YouTuber、時尚網紅，在2021年12月於超夯戀愛實境秀《單身即地獄》亮相而走紅。宋智雅在節目中變身「發電機」，男來賓幾乎都傾心於她，存在威脅到其他參加錄影的女素人；節目播畢後，宋智雅也因此受邀各大精品活動，代言不斷。

只是好景不常，宋智雅2022年爆出「穿假貨爭議」，在IG、YouTube配戴的梵克雅寶珠寶、香奈兒上衣、Dior服飾全是山寨品，宋智雅之後上傳手寫信並拍影片道歉，隨即清空百萬帳號，消失於螢光幕前。2023年5月，「SUBLIME」宣布簽下宋智雅，她才重新於大眾面前曝光，目前工作為拍攝穿搭VLOG、開箱美妝、煩惱諮商等YouTube影片。

「SUBLIME」是南韓知名經紀公司，旗下藝人包含坎城影帝宋康昊、高素榮、「少女時代」TIFFANY YOUNG（蒂芬妮）、「EXID」安喜延（哈妮）、GOT7王嘉爾等。

▲宋智雅在記者會上頻頻送出愛心手勢。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.10.25）
▲宋智雅介紹新品，自信表示「穿了就會瘦」。（圖／記者葉政勳攝）
▲因為參加《單身即地獄》第一季而出名的南韓女星宋智雅出席女鞋品牌代言記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.10.25）
▲宋智雅下班後預告要去拍台北101。（圖／記者葉政勳攝）
▲因為參加《單身即地獄》第一季而出名的南韓女星宋智雅出席女鞋品牌代言記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.10.25）
▲宋智雅接替邵雨薇成為此品牌代言人。（圖／記者葉政勳攝）

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