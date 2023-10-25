直擊宋智雅在西門町賣鞋！變《單身即地獄》女王叫賣：穿了會瘦喔

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宋智雅首次來台亮相，全程露臉30分鐘，唯一學的中文則是「D+AF生日快樂，我愛你們，謝謝。」她也表示此趟訪台，最想喝到珍珠奶茶、去台北101拍照。
事實上，宋智雅曾傳出穿盜版爭議，對於決定找她當代言人，D+AF執行長Jerry受訪表示是在看《單身即地獄》時，被宋智雅的自信及外貌吸引，實際見面後也覺得對方親切、聲音好聽，便選定由她代言。
執行長Jerry透露，因為宋智雅換過經紀公司，花了半年時間與她談合約，問及簽約價碼？Jerry表示「不好說」，也說跟宋智雅的合作期間，「還會有很多合作項目，請大家敬請期待」。
宋智雅是模特兒、YouTuber、時尚網紅，在2021年12月於超夯戀愛實境秀《單身即地獄》亮相而走紅。宋智雅在節目中變身「發電機」，男來賓幾乎都傾心於她，存在威脅到其他參加錄影的女素人；節目播畢後，宋智雅也因此受邀各大精品活動，代言不斷。
只是好景不常，宋智雅2022年爆出「穿假貨爭議」，在IG、YouTube配戴的梵克雅寶珠寶、香奈兒上衣、Dior服飾全是山寨品，宋智雅之後上傳手寫信並拍影片道歉，隨即清空百萬帳號，消失於螢光幕前。2023年5月，「SUBLIME」宣布簽下宋智雅，她才重新於大眾面前曝光，目前工作為拍攝穿搭VLOG、開箱美妝、煩惱諮商等YouTube影片。
「SUBLIME」是南韓知名經紀公司，旗下藝人包含坎城影帝宋康昊、高素榮、「少女時代」TIFFANY YOUNG（蒂芬妮）、「EXID」安喜延（哈妮）、GOT7王嘉爾等。