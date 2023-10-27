巴西亞馬遜乾旱　60城市逾60萬人生活告急

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今年瑪瑙斯的乾旱是121年來最嚴重的，黑河（Rio Negro）今天出現1902年以來最低水位12.7公尺。歷史最高水位是2021年6月16日的30.02公尺。
巴西國家亞馬遜研究所（INPA）指出，赤道東太平洋水域異常增溫的聖嬰現象（El Niño）和北熱帶大西洋變暖，造成今年亞馬遜出現嚴重乾旱，威脅居民生活。
海洋表面和低層大氣之間相互作用的這些變化通常每隔3到7年發生，對地球不同地區的天氣和氣候產生影響，尤其是溫度和降雨分佈。
里約熱內盧聯邦大學（UFRJ）地質學家暨研究員福瑞塔斯（Marcos Freitas）指出，聖嬰現象是一種週期性，但該地區極端天氣事件的頻率增加，可能與森林砍伐和全球變暖等因素加劇氣候變化有關，因為亞馬遜河域的降雨主要來自大西洋而非太平洋上的氣團移動。
2010年，黑河曾面臨另一次嚴重乾旱，當時水位降至13.36公尺。
福瑞塔斯研究2010年的乾旱後，繪製了大西洋、太平洋的變暖圖，並研究森林砍伐的土地利用變化。那一年，大西洋水域的平均溫度上升攝氏1至1.5度，某些地區上升2度。
今年，北半球的大西洋溫度上升最高達4度，聖嬰現象令太平洋海水溫度上升2度，預計12月將達顛峰。
福瑞塔斯觀察到黑河地區的氣候受到來自大西洋氣團的強烈影響，因此可以將今年亞馬遜嚴重乾旱與氣候變化聯繫起來。（編輯：馮昭）1121027