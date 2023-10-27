▲ 中國極氪重金邀請Kimi Raikkonen協助開發 Zeekr 001 FR可能還會更猛！

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汽車品牌邀請知名賽車手宣傳活動並不罕見，但是Zeekr極氪不只是讓Kimi作為品牌大使進行宣傳，他們想要藉由Kimi Raikkonen的豐富賽車經歷，讓這位前F1一級方程式的世界冠軍，同時也擁有多項賽事參與經驗的他，直接加入了開發工作，而目前擔任首期性能開發顧問的他，其首要任務就是讓Zeekr 001 FR這輛車擁有更快、更強的實力，雖然冰人Kimi已經44歲，在賽車領域當中已屬高齡駕駛，但是他豐富的經歷肯定可以對這輛車的底盤以及動力進行微調，讓車輛擁有更好的操駕特值。
Zeekr 001 FR在9月份的時候跟大家見面，作為Tesla特斯拉Model S Plaid和Lucid Air Sapphire的競爭對手，001 FR擁有了四具電動馬達，其最大馬力更是來到驚人的1,248匹，並且搭載了先進的扭矩矢量系統，搭配上碳纖維車身、KW懸吊以及AP Racing煞車系統，這輛車的百公里加速可以在2.07秒內達成，但賽道上的真功夫並不是只有直線加速而已，想要讓車輛擁有全方位的表現非常困難，這時請來一位賽車手協助開發將會是最快的途徑，而且要讓Kimi加入到團隊並不容易，除了錢之外也要他本人開心才可以，而衝著Kimi的人氣，相信之後001 FR的所有活動都會引起熱烈關注才是。