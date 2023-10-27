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中國極氪重金邀請Kimi Raikkonen協助開發 Zeekr 001 FR可能還會更猛！

▲ 中國極氪重金邀請Kimi Raikkonen協助開發 Zeekr 001 FR可能還會更猛！
▲ 中國極氪重金邀請Kimi Raikkonen協助開發 Zeekr 001 FR可能還會更猛！

Carture 車勢文化

前一級方程式F1世界冠軍Kimi Raikkonen在全球依舊有多個粉絲，甚至在台灣也是最受歡迎的賽車手之一，現在雖然已經不在F1戰場上奮鬥，但他的魅力依舊不減，而中國電動車品牌Zeekr極氪現在更是直接邀請他擔任首席性能開發顧問，將會協助他們讓車輛更有操控樂趣，讓人期待著001 FR這輛車量產之後會有什麼樣的變化。

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Kimi Raikkonen將協助極氪開發車輛，首要任務就是讓001 FR的操控更加強悍。
Kimi Raikkonen將協助極氪開發車輛，首要任務就是讓001 FR的操控更加強悍。
汽車品牌邀請知名賽車手宣傳活動並不罕見，但是Zeekr極氪不只是讓Kimi作為品牌大使進行宣傳，他們想要藉由Kimi Raikkonen的豐富賽車經歷，讓這位前F1一級方程式的世界冠軍，同時也擁有多項賽事參與經驗的他，直接加入了開發工作，而目前擔任首期性能開發顧問的他，其首要任務就是讓Zeekr 001 FR這輛車擁有更快、更強的實力，雖然冰人Kimi已經44歲，在賽車領域當中已屬高齡駕駛，但是他豐富的經歷肯定可以對這輛車的底盤以及動力進行微調，讓車輛擁有更好的操駕特值。

Zeekr 001 FR在9月份的時候跟大家見面，作為Tesla特斯拉Model S Plaid和Lucid Air Sapphire的競爭對手，001 FR擁有了四具電動馬達，其最大馬力更是來到驚人的1,248匹，並且搭載了先進的扭矩矢量系統，搭配上碳纖維車身、KW懸吊以及AP Racing煞車系統，這輛車的百公里加速可以在2.07秒內達成，但賽道上的真功夫並不是只有直線加速而已，想要讓車輛擁有全方位的表現非常困難，這時請來一位賽車手協助開發將會是最快的途徑，而且要讓Kimi加入到團隊並不容易，除了錢之外也要他本人開心才可以，而衝著Kimi的人氣，相信之後001 FR的所有活動都會引起熱烈關注才是。

近日在中國的試駕活動當中，Kimi也現身其中，熟知Kimi的粉絲應該知道這並不是件容易的事。
近日在中國的試駕活動當中，Kimi也現身其中，熟知Kimi的粉絲應該知道這並不是件容易的事。
Kimi雖然已經44歲，但是他的賽車經歷相當豐富，對於車輛開發將會非常有幫助。
Kimi雖然已經44歲，但是他的賽車經歷相當豐富，對於車輛開發將會非常有幫助。
過去Kimi除了在F1賽場上拿下過世界冠軍之外，他本身也參與過WRC、NASCAR等多項賽事。
過去Kimi除了在F1賽場上拿下過世界冠軍之外，他本身也參與過WRC、NASCAR等多項賽事。
由Kimi擔任顧問所開發出來的車輛讓人非常期待。
由Kimi擔任顧問所開發出來的車輛讓人非常期待。

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