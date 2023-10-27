▲台灣保時捷舉辦「Festival of Dreams」歡慶保時捷跑車 75 周年

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保時捷的創新科技、前瞻設計、與精湛的德國造車工藝在「Festival of Dreams」中備受矚目。除了最新的保時捷911 GT3 RS以外，來自今年夏天首播的電影《變形金剛：萬獸崛起》中身披 Mirage 塗裝911也一同在現場展出。此外，保時捷為紀念Paris-Dakar拉力賽歷史性的勝利所推出的911 Dakar也於現場實體展出。在911跑車慶祝60周年之際，保時捷不斷突破自我，卻也始終忠於本我，並堅守保時捷以卓越造車技術驕傲的核心價值。
台灣保時捷不僅是堅毅的夢想家，更是凝聚全台保時捷大家庭的聖地。在「Festival of Dreams」活動上，車迷們有機會相互分享夢想、點燃愛車熱情、創造美好回憶。台灣保時捷總裁 Christian Nater 表示：「『Festival of Dreams』是一個凝聚保時捷大家庭的場所。我們深信，台灣的保時捷車迷朋友們能在此激發熱情、交流夢想、創造美好回憶。保時捷不僅只是汽車品牌，更是代表精湛不凡品味的生活態度。」
這個以夢想為主題的嘉年華慶典源於多位築夢者實踐夢想的心路歷程。其中，由身為築夢者之一的著名籃球明星林書豪主演之全新短片更在「Festival of Dreams」舉行全球首映，片中描繪他追尋童年夢想與熱愛籃球的心情，體現他願為世界帶來正面改變的堅定信念。
台灣保時捷總裁 Christian Nater 表示：「我們堅定不懈地追求卓越、勇於突破界限。今天，我們不僅慶祝過去非凡的成就，更對未來的發展充滿期待。」以「Festival of Dreams」夢想為主題的各式活動也將於本週末輪番登場。台灣保時捷將邀請保時捷車主與「Dream Together夢工程」計畫的合作夥伴出席，與台灣保時捷共同慶祝履行社會企業責任的神聖使命。身披活力滿點的彩虹主題電動跑車 Taycan 更將參與 2023 年同志遊行，展現台灣保時捷對性別多元與婚姻平權的全力支持。此外，本週日將舉行「Inspired by Her」論壇，邀請多位女性夢想家分享她們突破性別框架實現夢想的精彩故事。
台灣保時捷總裁Christian Nater強調：「身為一個受夢想驅動的品牌，保時捷堅信夢想是推動我們持續向前駛進的驅動力。」