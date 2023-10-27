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光陽轟動時刻新車發表巡迴試乘爆紅，參加免費試乘活動就抽 iPhone 15 等大獎

▲光陽轟動時刻新車發表巡迴試乘爆紅，參加免費試乘活動就抽 iPhone 15 等大獎
▲光陽轟動時刻新車發表巡迴試乘爆紅，參加免費試乘活動就抽 iPhone 15 等大獎

2GameSome - 有車賞

全球機車品牌KYMCO光陽集團於9月推出四大白牌旗艦機種轟動市場後，立刻緊鑼密鼓於全台展開為消費者量身打造的「轟動時刻 新車試乘體驗會」，自10月7日起連續三個周末分別在桃園、台南及高雄舉辦消費者專屬的「轟動時刻 新車試乘體驗會」，成功累積超過千位消費者共襄盛舉！民眾不僅能體驗新車的魅力，更能在專業賽車道上感受到「Moto家族」魔鬥系列RCS Moto／Many Moto、至尊巡旅RomaGT、超級英雄K1的卓越性能；體驗過的民眾更是對四款新車讚不絕口，不僅「超級英雄K1」透過體驗過的消費者好評相傳，成為備受矚目的全民旗艦車款、「捍衛戰士RCS Moto」也以14PS最強加速深深抓住熱血騎士的心。除了11月11日至12日在彰化K1賽車場的試乘體驗最終場，許多沒辦法參與的消費者也紛紛提出希望加開場次，光陽也宣布加碼展開「捍衛戰士RCS Moto」全台免費試乘活動，提供消費者更多機會體驗KYMCO「白牌競速之王」的超強加速力！

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屬於「Moto家族」魔鬥系列的「捍衛戰士RCS Moto」作為白牌競速之王，搭載VVCS 4V戰戟引擎擁有超越同級的最高14PS馬力， TCS與ABS雙電控安全系統提供極致安全保障、搭配霸氣機甲外型、4.5吋LCD儀表板與裸式手把，獻給消費者前所未有的操駕體驗。參與試乘體驗消費者表示：「近距離看到賽車手騎車真的超帥，一下子就熱血起來了！」也有大學生相約同學一起體驗：「我們就是為了RCS Moto 來的，很帥又超有力」。除了對賽道體驗躍躍欲試的消費者，也有許多民眾是為了K1而來，三周以來的好評口耳相傳，相比起第一場試乘活動，第三場的K1試乘人數增加超過3倍以上，總參與人數破千位；光陽因此針對RCS Moto加開全台500點指定光陽門市服務，開放消費者賞車與免費試乘。

全民旗艦「K1超級英雄」搭載德國馬牌噴射科技與光陽全新進化的Green Power 2新世代節能環保引擎，強強聯手造就同級車最高性能9.8PS馬力、一級油耗61.8 km/L搭配6.4L加大油箱獲得光陽最省油、最長續航車款！超越同級Class-D等級LED大燈、超越同級iCBS智能煞車科技等配備全面超越同業，翻轉大眾對「國民車」的印象與標準。許多消費者表示是看到車主社團、論壇等等大家都在討論K1感到很好奇，因此特地至活動現場體驗試乘：「原本以為就是一般的代步車，但是一騎真的很驚艷，還配備iCBS，價格也超有誠意，我剛剛直接預訂了」、「動力回饋很好，煞車的時候也很穩，很有安全感，我小孩騎這台的話我會比較放心」。百萬通勤頂規車款K1讓在場消費者與通路商試乘後都無比驚艷的舒適好騎、油門輕快順暢、後雙避震器使過彎操控俐落；現場不僅人潮爆滿，在試乘後也獲得許多好評，足見KYMCO對於車款研發的用心與專業，也作為品牌持續傾聽市場聲音的最佳寫照。

而對於消費者希望加開場次的聲音，光陽當然也聽到了！即日起至11月30日，「轟動時刻RCS Moto免費試乘活動」正式於全台超過500間門市轟動展開，體驗試乘就有機會抽中RCS Moto、東京來回雙人機票及iPhone 15等超值獎品；如欲試乘全部白牌旗艦機種 (RCS Moto捍衛戰士／Many Moto反骨玩家／K1超級英雄／RomaGT至尊巡旅) 的消費者，「轟動時刻 新車試乘體驗會」最終場將於11月11日至12日在彰化舉行， 有興趣的消費者請把握活動時間！

【轟動時刻RCS Moto免費試乘活動】

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AI倪珍報新聞