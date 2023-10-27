▲光陽轟動時刻新車發表巡迴試乘爆紅，參加免費試乘活動就抽 iPhone 15 等大獎

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全民旗艦「K1超級英雄」搭載德國馬牌噴射科技與光陽全新進化的Green Power 2新世代節能環保引擎，強強聯手造就同級車最高性能9.8PS馬力、一級油耗61.8 km/L搭配6.4L加大油箱獲得光陽最省油、最長續航車款！超越同級Class-D等級LED大燈、超越同級iCBS智能煞車科技等配備全面超越同業，翻轉大眾對「國民車」的印象與標準。許多消費者表示是看到車主社團、論壇等等大家都在討論K1感到很好奇，因此特地至活動現場體驗試乘：「原本以為就是一般的代步車，但是一騎真的很驚艷，還配備iCBS，價格也超有誠意，我剛剛直接預訂了」、「動力回饋很好，煞車的時候也很穩，很有安全感，我小孩騎這台的話我會比較放心」。百萬通勤頂規車款K1讓在場消費者與通路商試乘後都無比驚艷的舒適好騎、油門輕快順暢、後雙避震器使過彎操控俐落；現場不僅人潮爆滿，在試乘後也獲得許多好評，足見KYMCO對於車款研發的用心與專業，也作為品牌持續傾聽市場聲音的最佳寫照。
而對於消費者希望加開場次的聲音，光陽當然也聽到了！即日起至11月30日，「轟動時刻RCS Moto免費試乘活動」正式於全台超過500間門市轟動展開，體驗試乘就有機會抽中RCS Moto、東京來回雙人機票及iPhone 15等超值獎品；如欲試乘全部白牌旗艦機種 (RCS Moto捍衛戰士／Many Moto反骨玩家／K1超級英雄／RomaGT至尊巡旅) 的消費者，「轟動時刻 新車試乘體驗會」最終場將於11月11日至12日在彰化舉行， 有興趣的消費者請把握活動時間！
【轟動時刻RCS Moto免費試乘活動】
- 活動期間：即日起至2023年11月30日
- 體驗車款：RCS Moto捍衛戰士
- 活動詳情：https://www.kymco.com.tw/event2023/testride/
- 試乘地點：全台KYMCO門市