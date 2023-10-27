活著的世界遺產「石滬」！探索海洋之心影片發表

用心在地，榮耀臺灣！交通部觀光署澎湖國家風景區管理處今(27)日舉行《探索海洋之心─澎湖石滬》影片發表暨記者會。產官學代表齊聚共同見證並推廣《澎湖石滬》這項充滿生命活力與魅力的世界遺產觀光資源。
記者陳美嘉／綜合報導
澎管處副處長洪志光表示，澎湖石滬群具有文化保存價值，更是澎湖地區觀光活動亮點，澎管處規劃的「澎湖四季遊」，特別把夏天定為石滬季。事實上，澎湖四季都好玩，除了夏遊石滬，冬天可以訪古、春天賞海鷗、秋天拜訪奇特的玄武岩。一年四季，澎湖豐富獨特的旅遊魅力，值得大家體驗。
國立澎湖科技大學觀光休閒學系教授李明儒在主題座談中強調，台灣澎湖是全球人士朝聖「石滬」的重要處所，因為石滬活生生就在眼前，還有捕魚功能、還能看見石滬景觀和修復技術。澎湖石滬就是活著的世界遺產。
此次發表的《探索海洋之心─澎湖石滬》影片，以石滬地景訴說人類與海洋深遠的歷史，見證人與海相互依存的共好關係。從世界石滬文化聚焦到澎湖石滬，呈現這項先民生活文化與智慧技術、環境教育現況、台灣保存石滬文化遺產成果等多元內涵。澎管處與拍攝團隊深入澎湖鄰里島嶼，尋訪在地聲音，讓褒歌傳頌下的石滬討海日常、耆老口述的歷史樣貌、老師傅叮嚀的石滬修造經驗得以留下記錄。完整影片將於11月11日播出，民眾可以透過影像先睹為快，領略澎湖石滬之美。