▲不僅要奪下國民車之王封號！KYMCO還要用K1扳倒SYM新迪爵收復江山？

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K1直球對決新迪爵三大賣點
要比較，當然就來個直球對決！SYM新迪爵主打的三大NO.1，也就是雙火星塞造就的63.9km/L一級油耗、37.5L最大置物空間、689mm最長坐墊，這三點就讓新迪爵在市場上橫著走的所向無敵。身為後追者的KYMCO K1要端出什麼菜來對應？首先，當然就從油耗面來對決。
61.8km/L，是KYMCO K1端出的油耗數據，看得懂阿拉伯數字的人應該都知明瞭，看起來新迪爵還是以63.9km/L佔了上風，「啊不是要扳倒新迪爵？」看到數字第一時間可能這樣聯想，但再進一步分析，其實多數人對於油耗並非最直觀的感受，而是「油錢」才是最有感的數字！所以就以當前經濟部能源署所公布的油耗測試數字中的每年燃料花費公式來算，也就是4500km/油耗測試值X油價來算，以2023年10月26日當週95油價31.4元/升來計算，新迪爵每年燃料花費大概就是2,211元，而K1則是2,286元，代表兩者一年的油錢只差異75元，只有75元！這差異，應該小到可以忽略了吧？
如果你說這75元至少可以讓你一年多喝一杯一沐日的奶蓋招牌紅茶還可以加個粉粿！那再舉一個例子，過往評斷一輛車的性能好壞，除了看馬力以外，更要看扭力，看扭力以外，還要看轉速，若扭力不足、馬力要在高轉才釋放，對於平常以市區代步的駕駛，確實就不是一輛好使用的車輛。雖然K1的油耗數字為61.8km/L小輸對手，但卻繳出了同級最強大的9.8ps最大馬力，硬生生贏過了新迪爵的9.37ps，此外，為了達成最佳油耗，新迪爵犧牲了起步加速力道，若面臨雙載又剛好上坡，還是想要綠燈起步一馬當先，那催到底的油門才可換得的加速力，就會讓你與這夢幻油耗數字沾不上一點關係。此外，主打著雙火星塞的新迪爵，以當前一般機車行所開出的一顆火星塞250元的價格，光是多換一顆火星塞就耗掉了一年省下的油錢。所以誰在油耗與性能面佔上風？這仔細分析應該很清楚。
第二，就是37.5L最大置物空間，看過、使用過的都了解，這容積關鍵是可以放下兩頂3/4安全帽，而K1的33.7L置物空間，雖然小輸3.8L，但就贏在更平整的置物空間底部，也同樣可以放入兩頂3/4安全帽。
第三，新迪爵689mm的坐墊長度與755mm的低座高，沒問題，K1也有680mm坐墊長度與755mm低座高，搭配更具質感的後把手處理，在舒適度與實用性上K1可是更到位。
安全性才是邁向國民車之王的關鍵！
就像教練在球場上常說的，不能被對方的節奏跟著走，要打出自己的球風！沒錯，K1跟著新迪爵強調的NO.1三大特色比較之後，那自己的球風、自己的特色呢！既然要目標「國民車之王」，K1自己的特色就是更好的安全性！身為許多家庭最頂的國民車用車首選，都決定要付出比一般平價國民車更高的購車成本，當然要換得更好的安全性，這一點就是完全K1的優勢了，導入的iCBS煞車系統，也就是立基過往CBS前後連動煞車的基礎，但透過更聰明的設計，改善了CBS的缺點，也就是「恆動的前後煞車比例」。
為什麼說這是缺點呢？以兩輪機車的煞車軌跡分析，從一開始煞車，到煞車後段，機車的前後重心是一直在改變的，會從原本騎乘時的前後均等，到大幅集中在前輪端，而傳統CBS透過機械結構設計，是一直維持一樣的前後煞車比例，一開始煞車時還行，但當車身重心都往前移時，這時候前後煞車比就會無法發揮最好效果，所以打滑情形就會常發生了，從許多機車討論區上的發文，就可窺知一二。
而K1所採用的iCBS機構，首先很聰明的先改善了右手的煞車結構，有騎乘過CBS機車的騎士應該都知道，單用右手操控前煞車，從會有種拖泥帶水的不直接感受，這次iCBS將傳統CBS控制前輪採用的煞車鋼索線改成油管，讓前輪煞車作動會更為直接且好操控。此外，更重新設計前後煞車連動的架構，透過機械結構的精密作動，讓前後煞車力道可以隨著左手拉車拉桿的作動深度，改變前後煞車力道，也就是更接近前後煞車的完美比例：「隨著煞車時間越長，前煞車力要比後煞車力越來越多。」
有了iCBS此更安全的煞車系統以外，K1更有前220mm直徑的浪花碟，對比新迪爵的190mm實心碟盤，安全性當然更勝一籌。還有，新迪爵在強調三個NO.1時，絕對不會告訴你的事，也就是在諸多110c.c.規格的車款也都陸續換上後雙避震器的時候，新迪爵還守舊著使用單後避震規格？！這大幅攸關操控性、雙載穩定性的設計，自然不會在K1上出現，K1使用的可是雙後避震器，操控與穩定性完勝！
K1更搭載LED頭燈，且不僅超越同級規格，更採用汽車等級的Class D規格，大幅提升夜間照明性能，就是提升騎乘主動安全！這一點比對新迪爵的傳統鹵素大燈頭燈，安全性與質感差異顯而易見。
論貼心與實用性 K1才是第一
以為就這樣了嗎？要奪下國民車之王，K1當然拿出了過往國民車王者的經驗，深知道消費者要的是什麼，以當前現代人的生活習慣，不僅要有電力支援，還要有多處掛鉤，這一點K1提供新迪爵所沒有的USB充電座，還有除了龍頭下方掛鉤以外，坐墊前方也多了一個隱藏掛鉤，再加上一個超級省力的中柱設計，循此規格看來，其實K1不僅是一輛名符其實的國民車之王，把外觀重新修正，當作一輛定價更高、定位更年輕的運動車款來銷售，似乎也不是不行？
而最後，當然就是消費者最關心的價格了！既然都可以祭出GP125 39,800元的核彈級促銷，針對K1而言KYMCO當然也不手軟，直接瞄準新迪爵打！無論是現金分期同價、購車金10,000元等優惠策略，都與新迪爵一模一樣，也就是以當前K1三個等級車型來說，民眾實際購得成本為：iCB碟67,000元/碟66,000元/鼓64,000元，而新迪爵則是：CBS碟67,000元/鼓64,000元，兩者的起始點完全相同，但K1多了更多選擇與更好的安全表現。
從這完整面向的比較與後，一開始看似新迪爵憑藉著三大賣點，好像還能在市場上行走一段時間，但若仔細分析後，就可以發現K1為了提供更具「實用價值」的車輛實力，並非一昧的強調不切實際的省油，而是在性能與節能面取得平衡以外，更在安全性、實用性方面取得最佳平衡，再搭配KYMCO最擅於體貼消費者的制價與優惠策略。看來這一場「國民車大戰」，K1超車新迪爵的態勢，已經是可以預期的了！