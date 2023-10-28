▲ 【車勢星聞】影音／林襄、霖霖活度主持初體驗獻Ford Mustang Mach-E

福特六和正式宣布Ford Mustang Mach-E在台上市，提供Select、Premium以及GT三車型設定，正式售價為189.9萬、230.9萬、249.9萬元，邀請啦啦隊RakutenGirls樂天女孩林襄與新竹街口攻城獅、味全龍小龍女霖霖（李芷霖）擔任記者會主持人，兩人也透露這是人生中第一次擔任活動主持。 我是廣告 請繼續往下閱讀 影音／林襄、小龍女霖霖活度主持初體驗獻Ford Mustang Mach-E。（圖：福特六和提供）×影音／林襄、小龍女霖霖活度主持初體驗獻Ford Mustang Mach-E。（圖：福特六和提供）影音／林襄、小龍女霖霖活度主持初體驗獻Ford Mustang Mach-E。（圖：福特六和提供）×影音／林襄、小龍女霖霖活度主持初體驗獻Ford Mustang Mach-E。（圖：福特六和提供）影音／林襄、小龍女霖霖活度主持初體驗獻Ford Mustang Mach-E。（圖：福特六和提供）×影音／林襄、小龍女霖霖活度主持初體驗獻Ford Mustang Mach-E。（圖：福特六和提供） 189.9萬起，The All-Electric Ford Mustang Mach-E正式上市 不僅要奪下國民車之王封號！KYMCO還要用K1扳倒SYM新迪爵收復江山？ 台灣保時捷歡慶保時捷 75周年，特舉辦舉辦「Festival of Dreams」夢幻盛典 破百萬其實不貴？Nissan Kicks e-Power 值這個價嗎？