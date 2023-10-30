今日新聞》姜文淑／我的警察爸爸和侯友宜那一代保國安民的警察們

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所以在談主題前，我想先聊聊我已過世的警察父親和我們身為警眷的心聲。
父親多才多藝，高中時期品學兼優，游泳全縣市冠軍。原想投考國防醫學院，苦無盤纏，為省一夜住宿費，第二天颱風，蘇花公路坍塌，無法從花蓮趕赴考場，從此斷了行醫念頭。從基層員警做起，再進入中央警官學校⋯⋯一步一腳印，全心投入警界。警界每年都有手槍射擊比賽，父親多次拿到冠軍。也曾被遴選至總統府擔綱日文翻譯，更曾獲全額獎學金到日本深造的機會，但那時為了不想離開我們太遠太久，就放棄了。
在父親從警生涯，我們相處的時間不多。颱風天，家裡鐵皮屋頂飛上天，我的父親仍在外出勤務。回到家看到滿目瘡痍，抱抱我們、跟母親說說話，再看看右側鄰居鋼筋水泥蓋的堅固兩層樓房，父親頻頻點頭笑著輕聲說：「我們是多麼幸運的一家人呀，前後鄰居的房子幫著我們擋掉了風雨。」轉身又出門投入救災行列。
記憶中，父親總是笑呵呵的輕聲說話。但他的一些原則，我們從來不敢違背。比如：不能收左右鄰居、親戚、老朋友等正常禮節外的禮物；不能收窮人家的禮物，不能收案件相關人的禮物。在外面，不能吃或收別人的東西，除非有把握，下回還得起。
印象最深刻的一次：父親剛回到家，鞋子還沒脫，母親提了兩隻活雞，立在玄關，見了父親，笑嘻嘻的把雞遞給他：「我沒收，陳太太把雞往地上一放，快步騎車走了，你快給送回去吧！」父親也笑了：「上午送到分局，好不容易才推掉。怎麼這麼客氣…折騰這兩隻雞了！」邊說邊轉回摩托車，一邊手把掛一隻雞，噗噗噗騎了就往巷口離去。不知哪根筋不對，平日乖巧聽話的我，竟然哭了追出去：「我的雞…我的雞…」回想起來，感到十分汗顏。
家裡就算拮据，父母親也不讓我們在外顯得寒微。他們的做法，不是滿足我們每一個口腹之慾，或者我們想要什麼給什麼。而是一次次，把我們放在一個正直、且能給予的情境中。
父親常說：「一碗飯，就能讓一個人，一餐不挨餓。所以我們不要浪費。存下的食物和錢，可以幫上很多的人。」但他從不說：「我們不要浪費。存下的錢，以後爸媽可以養老。」或「存下的錢，以後留給你們用。」
母親雖長年陷在捉襟見肘的日子裡，但一直不卑不亢。哪裡有需要，哪裡去。捐不了大錢，就燉上一鍋香噴噴的滷味，煮上一大鍋飯，連同水果送過去。
母親總說：「我們一家人聚在一起，吃甚麼都香。那些可憐的人，就算送上山珍海味，吃飯常無需酌料，因為和著淚吞。」
所以，從小，我們幾個兄弟姊妹就知道：以後我們長大要靠自己。也知道：我們好手好腳，長大養活自己，一定沒問題。更知道：有家的珍貴，鰥寡孤獨、貧弱老小的痛苦。
我永遠忘不了，一個下著毛毛雨的午後，父親載著我，送食物到一個受刑人的家裡。父母都在牢裡，祖孫三人相依為命。在回程的路上，雨勢越來越大。
父親問坐在前座的我：「冷不冷？」
我說：「一點都不冷。」
「把頭抬來，讓雨洗洗臉」父親溫柔的說。
我抬起臉，冰涼的雨滴不斷地打在臉龐，順著臉頰滑落，有的滾進領口裡。冰冰的，癢癢的，感覺十分有趣。我忍不住笑了起來。
父親把頭低靠著我，溫暖的氣息讓我感受到自己真的好幸福！
他在我耳邊輕輕地說：「妳看！每一顆雨滴，都是獨一無二的。落在你臉上的地方也不一樣。就像人的命運。不能因為小朋友的爸爸媽媽做錯事，我們就看輕他們噢。」
以上著墨這麼多，我想強調的是：人的境遇難預料，勿用「出身貴賤、學歷、職業⋯⋯等歧視」評斷一個人的品格、能力和價值。
侯友宜同時考上師大、國防醫學院和中央警官學校，選擇就讀中央警官學校，並於2005年取得「犯罪防治研究所」博士學位。歷任刑事警察、警政署長、警大校長、新北市副市長、新北市長⋯⋯一路走來，始終如一。
因著身為三十幾場與歹徒槍戰搏鬥下倖存者的特殊經歷，侯友宜懷抱著：「上天留下我，就是要我為台灣人民做更多的事，誓死保衛台澎金馬的安居樂業。」
他也許不是最聰明的總統候選人；也許因言語謹慎、不開空頭支票，讓許多人覺得好無趣；也許在黨爭派鬥中，因不喜回應屢受誤解，但言出必行，行必有果，讓他不汲不求個人得失的性格，仍能在政治的染缸中獨樹一格，落實一項項政績。
柯文哲30秒定病患生死，承擔的壓力可想而知；但侯友宜一秒鐘定自己生死，身先士卒，直面死亡，將家人拋諸腦後需要多麼大的勇氣啊！
每當我看到侯友宜牙齒上不完美的牙套，就會猜想著在諸多戰役中有幾顆牙被打落。
每當讀到被營救的南非武官寫的「勇敢的大隊長」的這頁文字，想像著當陳進興搜完侯友宜的身，侯友宜毅然決然擁抱陳進興，企圖搏感情營救更多人質時⋯⋯
腦海裡就會浮現我的父親經常被傳誦的軼事：
晴朗的陽光下，父親騎著摩托車，穿著休閒服，車速很慢，後座載著一位手扶著他的腰、他不知用什麼方法說服的殺人罪犯；一邊騎、兩人一邊聊天說笑，往警察局投案，既鮮明且動人的影像。
每一個平凡人，都有不平凡之處。勿輕忽平凡人的勇敢、質地與力量。
網友嗆我：「妳去算一下台灣有多少老警察，然後算一下有多少台大醫學教授，然後看看聯考分數，看看這兩種職業社會地位及收入，我再慢慢解釋學識差距給妳聽。」
我想提醒的是：「萬丈高樓平地起，英雄不論出身低。」
面臨大是大非抉擇、國家危急之際，始見真英雄。
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