跨世代／學者點出台灣低薪原因　勞方不團結養出「慣老闆」

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政治大學勞工研究所教授兼所長劉梅君表示，這和台灣不夠健全的勞資協商環境有關。她解釋，西方國家在勞工集體意識的形塑有其歷史，不僅有地區級工會，還有國家級工會，和不同層級的資方做團體協商，如此制定出來的基本工資也會比較有彈性。但這樣的風氣在台灣卻難以施行。
同時，歐洲國家的「罷工」運動屢見不鮮，甚至還會得到其他民眾的支持，這樣的精神在台灣卻難以實踐。「勞工不知道怎麼當勞工，老闆也還真不知道怎麼當個好老闆。」劉梅君表示。
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