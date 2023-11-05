高雄死亡車禍！67歲婦開車突暴衝　「保齡球式撞擊」釀1死6傷送醫

跨世代／學者點出台灣低薪原因　勞方不團結養出「慣老闆」

▲政治大學勞工研究所教授兼所長劉梅君點出，台灣缺乏健康的勞資協商環境，也是造成台灣「低薪」問題很重要的一個影響因素。（圖／記者康仲誠攝）
▲政治大學勞工研究所教授兼所長劉梅君點出，台灣缺乏健康的勞資協商環境，也是造成台灣「低薪」問題很重要的一個影響因素。（圖／記者康仲誠攝）

記者黃禹馨／專題報導

2024年1月，台灣即將進行總統與立委大選，如何把年輕人的困境與訴求，傳達給各陣營參選人，是《NOWnews今日新聞》使命之一。透過民調，NOWnews整理出青年世代關注的四大議題，再訪談專家學者，藉此編撰《2023青年政策白皮書》，盼讓各界更了解青年世代的想法，並於今（2023）年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，讓青年朋友可以和總統參選人直球對決，面對面即時問答。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對《NOWnews今日新聞》委託趨勢民調公司進行問卷調查結果中，有27.6%青年民眾認為，「低薪」是大家最關注的一項議題，至於該如何有效解決低薪？

政治大學勞工研究所教授兼所長劉梅君表示，這和台灣不夠健全的勞資協商環境有關。她解釋，西方國家在勞工集體意識的形塑有其歷史，不僅有地區級工會，還有國家級工會，和不同層級的資方做團體協商，如此制定出來的基本工資也會比較有彈性。但這樣的風氣在台灣卻難以施行。

同時，歐洲國家的「罷工」運動屢見不鮮，甚至還會得到其他民眾的支持，這樣的精神在台灣卻難以實踐。「勞工不知道怎麼當勞工，老闆也還真不知道怎麼當個好老闆。」劉梅君表示。

想了解更多青年世代的想法以及調查數據？透過下方網路連結，可以線上閱讀或下載《2023青年政策白皮書》的完整內容，讓我們一起來關心青年心聲。

👉https://crossroad.nownews.com/NOWnews_2023_YouthPolicyWhitePaper.pdf

NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●　活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30​

●　活動地點： 台北晶華酒店 3F宴會廳​

●　名額有限、滿額為止！！​

●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播​

手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president

此次論壇由《NOWnews今日新聞》與臺灣青年民主協會聯合主辦，協辦單位夥伴有：臺灣學生聯合會、東吳大學法律系、東吳大學政治系、臺灣師範大學學生會、EdYouth、臺灣大學學生會、臺灣高中職學生自治聯盟、政治大學法律系、政治大學政治系、政治大學學生會。

NOWnews《青年政策白皮書》正式上線！為青年世代找問題解方

影／青年政策白皮書曝！青民協6問總統候選人、呼籲出席論壇回應

侯友宜拋五大青年政策！續推十八歲公民權、新鮮人免費意外險兩年

基本工資今審議！勞團喊低薪是國恥 月薪28K、時薪187元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞