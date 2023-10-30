中職季後賽／統一接戰樂天沒退路！台南棒球場天氣、降雨機率出爐
中華職棒34年季後挑戰賽今（30）日將在台南棒球場繼續開打，手握2勝聽牌優勢的樂天桃猿再次南下挑戰統一獅主場，據中央氣象署天氣預報資料顯示，台南棒球場今晚降雨機率僅有10％，天候上並不會影響比賽進行，但入夜後氣溫仍有攝氏25至27度的水準，搭配濕度後，體感氣溫還會更高，風力也不大，球場可能會稍嫌悶熱，球迷們觀賽時可多加留意。
記者張志浩／綜合報導
氣象署說明，今明兩天台灣天氣仍受東北季風影響，但主要的降雨仍集中在桃園以北及台灣東半部地區，中南部則是山區在午後會有零星短暫陣雨，不過中職季後挑戰賽開打時間已經入夜，基本上不用擔將降雨會影響球賽進行，台南棒球場在午夜12點以前，降雨機率皆為10%。
氣象署表示，比起可能的降雨，氣溫上會是球迷們較需注意的重點，台南棒球場今日晚上6時後，氣溫約落在攝氏27度、體感攝氏29度，晚上9時後氣溫約落在攝氏25度、體感攝氏28度，風向為東北風轉北風，風力並不大，整體感受舒適偏悶熱，不過比賽結束散場後可能會有些許溫差，可視個人習慣攜帶保暖衣物。
本場比賽，主場球隊統一獅推出古林睿煬力拚續命，樂天桃猿則是派出曾仁和先發，曾仁和本季對統一獅先發2場、後援1場，共計3場出賽，累計13.1局被擊出18支安打，沒有被擊出全壘打，投出6次三振和4次四壞球，成績0勝1敗。古林睿煬本季則對樂天桃猿2場先發出賽，主投11局被擊出11安打，包括被陳俊秀擊出一發全壘打，投出6次三振和2次保送。