HANDS周年慶必買排行！最強除霉神器打折　這梳子要2千回購率超高

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Top 1：ANGLE METHODS自動除臭感應垃圾桶-侘寂白
附蓋式的質感美型垃圾桶，採用紅外線感應，控制桶蓋的自動開啟與關閉。60秒臭氧快速除臭，消毒率達99.9%，快速又具效能，居家空間安全又健康。
Top 2：日本WashLab除霉噴劑520g
便利的噴頭設計，家居清潔不費力！將除霉噴劑噴灑於浴室磁磚牆面及地板，即可產生超濃密泡沫，停留些許秒數包覆髒污輕輕鬆鬆去除惱人接縫處常見黴菌。
Top 3：aura光彩護汝髮75g+海藻洗髮精475ml
日本白髮族熱銷商品，不含化學藥劑的遮白染髮商品，不傷害毛髮且能保持顏色持久！搭配海藻洗髮精，弱酸性溫和配方，可延長遮白持久度。連續三次使用，即可遮蓋白髮的樂齡好物。
Top 4：uffy無非按摩梳+小行星隨行梳
銷量驚人的無非梳，回購率極高！七種遠紅外線實木握把，搭配金針/木針二款梳針，頭皮有效鬆筋按摩，防靜電設計，每日使用頭髮呈現蓬鬆亮澤，柔順超迷人。
Top 5：日本COGIT 脊椎支撐靠墊(灰色/粉色)
頸椎椎間盤病變患者每年高達20萬人，醫療院所頸椎人工椎間盤價格破30萬元。網路世代的低頭族不可輕忽，HANDS週年慶熱銷品-脊椎支撐靠墊，自然而然挺起腰桿好物推薦。
Top 6：ATEX MINI250口袋型筋膜按摩槍(附肩背伸縮桿)-多色
超輕量的按摩利器，市面最輕重量只有250g，尺寸僅掌心大小。隨附肩背手桿，按摩不求人！四種按摩投針對各部位肌肉自動按壓，有效舒緩僵硬緊繃的肌肉問題。充電一次可用12天。
Top 7：PEARL不鏽鋼保溫/保冷瓶 500ml
熱賣容量500ml的便攜式保溫瓶，可有效保溫達66度以上；保冷效力10度以下皆長達6小時。便攜式提把設計，方便外出攜帶使用。
Top 8：日本和平IH式玉子燒鍋(13x18cm)
剛剛好的製作蛋捲壽司尺寸的玉子燒鍋，輕輕鬆鬆在家做出日式煎蛋捲。最常出現在日本家常菜餚的玉子燒，略帶甜味，鬆軟口感男女老幼都愛吃。
此外，居家品牌HOLA也因應季節轉換，「WARM TOUCH系列」以採用添加石墨烯黑科技填芯棉的「暖心夾層」，業者稱能快速升溫8度的，今年升級加入法蘭絨、毛絨雙面設計，膚觸更加舒適，同步推出兒童睡袋、寵物床、後坐墊等全新品項，另有紅浣熊與哈士奇造型的厭世動物手插枕，暖手又療癒人心。
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