超跑選手陳彥博拉雪橇環台訓練持續追夢　「永續」已成夢想元素

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他指出，「有時學校要給講師費，我就會回捐給學校添購裝備，因為 KEEP WALKING 夢想資助計畫讓我知道，我也可以用自己的專業回饋社會，我相信每個人只要都投入一點大愛，為社會做一點小事，就能讓社會氛圍改變。」
對於成為運動員第二十年的挑戰，陳彥博說：「接下來明年3月要前往到芬蘭參加500公里的不休息極地橫越賽，氣溫會在零下的二十度到零下的五十度左右，所以從今年的12月27日，我會進行拉雪橇的模擬訓練，同時會環台進行500公里的訓練，到時候會開放我的GPS也歡迎民眾一起來參加！」
「第 20 屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫 」自 2023 年10月26日（四）至 2024 年01月15 日（一）18:00 止。凡年滿 20 歲以上之中華民國國民均可參加；以個人或團體組隊參與皆可。第 20 屆 KEEP WALKING夢想資助計畫更加深化夢想與永續的連結，鼓勵民眾以「經濟永續」、「社會永續」以及「環境永續」三大面向提案，不僅串聯 17 項聯合國永續發展目標，也緊密扣連「帝亞吉歐2030社會願景」，擴大正向社會影響力。該計畫將依照「夢想突破性 20%」、「夢想執行性 15％」、「夢想未來潛力 15％」及「夢想永續影響力 50％」共四項評分標準，最終選出 10 組年度夢想得主。