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超跑選手陳彥博拉雪橇環台訓練持續追夢　「永續」已成夢想元素

▲年度大使陳彥博推廣第20屆KEEP WALKING 夢想資助計畫。官方提供
▲年度大使陳彥博推廣第20屆KEEP WALKING 夢想資助計畫。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

第20屆KEEP WALKING 夢想資助計畫，今年特別邀來第六屆學長、暨世界極地超馬總冠軍陳彥博擔任年度大使。陳彥博說：「今年是我當運動員第二十年，剛好 KEEP WALKING 夢想資助計畫也是二十年。回想當時得獎真的充滿感激，因為這項計畫，讓我的夢想順利起飛，直到現在我還持續跑著。」

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曾跑過極地、沙漠的陳彥博，更深刻感受到極端氣候對人類的影響，也對永續議題更加關注，他也力挺夢想與永續結合，鼓勵大眾突破現況找到解決方案。此外，陳彥博也常以自身經歷鼓勵大家勇敢追夢，尋求突破，過去十年來他已前進 308 所學校展開「Run for Dream 夢想公益校園講座」回饋社會，期待成為學生們的夢想推手。

他指出，「有時學校要給講師費，我就會回捐給學校添購裝備，因為 KEEP WALKING 夢想資助計畫讓我知道，我也可以用自己的專業回饋社會，我相信每個人只要都投入一點大愛，為社會做一點小事，就能讓社會氛圍改變。」

對於成為運動員第二十年的挑戰，陳彥博說：「接下來明年3月要前往到芬蘭參加500公里的不休息極地橫越賽，氣溫會在零下的二十度到零下的五十度左右，所以從今年的12月27日，我會進行拉雪橇的模擬訓練，同時會環台進行500公里的訓練，到時候會開放我的GPS也歡迎民眾一起來參加！」

「第 20 屆 KEEP WALKING 夢想資助計畫 」自 2023 年10月26日（四）至 2024 年01月15 日（一）18:00 止。凡年滿 20 歲以上之中華民國國民均可參加；以個人或團體組隊參與皆可。第 20 屆 KEEP WALKING夢想資助計畫更加深化夢想與永續的連結，鼓勵民眾以「經濟永續」、「社會永續」以及「環境永續」三大面向提案，不僅串聯 17 項聯合國永續發展目標，也緊密扣連「帝亞吉歐2030社會願景」，擴大正向社會影響力。該計畫將依照「夢想突破性 20%」、「夢想執行性 15％」、「夢想未來潛力 15％」及「夢想永續影響力 50％」共四項評分標準，最終選出 10 組年度夢想得主。

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