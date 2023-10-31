▲每日一萬步　健康有保固！研究證實「從小開始運動的孩子」長大更健康

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▲ 父母若讓孩子從小開始運動，孩子長大後會更健康。（示意圖／Unsplash）
根據外媒Health Day報導，根據美國一項調查顯示，全國約有11%的孩子步行或騎單車上下學。研究作者、美國新澤西州新不倫瑞克羅格斯大學（Rutgers University-New Brunswick）景觀建築學教授塔洛克（David Tulloch）表示，「步行上學是一天中的美好時刻，當孩子們越早開始健走，長大後越可能維持積極運動的生活方式，這肯定對健康有好處」。
▲ 多走動也是鼓勵孩子運動的其中一種方法。（示意圖／Unsplash）
研究人員在2009年至2017年期間，找來新澤西州的一些家庭，每隔兩至四年向父母跟進關於孩子運動的習慣。結果表明，從小開始健走、騎滑板或單車上學的孩子，75%的孩子在長大後，依然維持積極運動的習慣。事實上，美國大多數孩子並沒有達到所建議每天一小時的體育鍛煉，因此在上下學的路途中進行鍛煉，也是鼓勵孩子運動的其中一種方法。
現代醫學研究證實，「健走」是最簡單的運動方法。衛福部國健署已經將「健走」列入重要施政計畫，持續倡導「每日一萬步，健康有保固」的健康理念，同時也鼓勵企業及民間積極推動各項健走活動，把走路融入日常生活，成為全民文化。
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