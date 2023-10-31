NBA／Russell轟28分！末節更貢獻逆轉三分 湖人106:103魔術
洛杉磯湖人（NBA）今（31日）在主場迎戰奧蘭多魔術，靠著D'Angelo Russell狂砍全場最高28分、8助攻，與在末節1:43秒時逆轉三分，率領湖人以106:103終止魔術2連勝，湖人則是拿下本季第2勝（2敗）。
記者張志宇/綜合報導
此戰開局湖人就取得29:24領先，但上半場結束以54:58落後，來到第3節湖人打出27:22逆轉，進到末節雙方你來我往，湖人直到1:43秒時靠著D'Angelo Russell投進逆轉三分超前，隨後又在終場前8秒靠著罰球攻下2分，率領湖人106:103戰勝魔術。
湖人D'Angelo Russell全場14投10中，三分6投3中，攻下全場最高28分，其中有12分集中在末節，Anthony Davis則是砍進26分、19籃板，LeBron James則是貢獻19分、3抄截。
魔術Gary Harris則是替補出戰拿下全隊最高17分，Markelle Fultz貢獻14分、8助攻，Franz Wagner拿下16分、8籃板，Wendell Carter Jr.則是攻下10分抓進8籃板。