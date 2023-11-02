雙11「1人戶」熱銷單品曝！HOLA掃地機半價　HANDS香蕉抱枕好舒壓

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📌幸福小家電，掃地機器人
石頭掃地機器人S8 Pro Ultra，擁有品牌10大旗艦功能，除了基本的自動清洗、補水、集塵功能外，6000 Pa的超強吸力，能有效清除灰塵和碎屑，還能透過自訂清掃時間表決定掃地機器人清潔時間，讓疲累的你每天回家都能看見乾淨又舒適的小窩。
📌OOTD必備，蒸氣熨斗
衣服平整度決定OOTD的質感，從英國皇室到許多設計師都愛用的LAURASTAR高壓蒸氣熨斗，強勁乾式蒸汽，可有效滲透衣物，快速燙平衣物，恢復纖維蓬鬆不傷害衣物面料。
📌專屬角落，單人搖椅沙發
打造一人靜享的精神角落，La-Z-Boy單人搖椅式布沙發，貓抓布材質，通過10萬轉測試，柔軟織物為整個空間營造慵懶的舒適感，品牌經典椅背十六段後躺設計搭配三段式腳托撐起，厚實包覆性瞬緩全身壓力，緩解一天的疲勞。
迎接雙11線上商城最大購物盛典，HANDS台隆手創館即日起至11月30日於官網線上商城推出「雙11狂購節」，登入即享1111點瘋狂送，「你曬單由我買單」官網下單截圖可參加facebook抽獎；指定商品滿1111現折111元。
📌香蕉造型抱枕，身暖心也暖
原價周銷量即破百的造型細珠枕下殺66折，超值優惠1,111元！擬真的香蕉造型，極療癒的細珠枕觸感，可擺放客廳作為靠墊，也可放置睡房當作舒眠抱枕。
📌三格平底鍋，1人早餐簡單做
獨特的三格平底鍋，一次烹煮三種美味！早餐來顆營養荷包蛋、早餐肉，搭配烤的酥酥脆脆的吐司，中餐煎魚搭配健康炒菇和食蔬，晚餐來點松阪豬肉片搭配炒雙食蔬，便利好物熱銷中。
📌手沖咖啡壺，儀式感滿滿
由日本新潟燕市職人鑄造手沖咖啡壺，不鏽鋼材質加大熱水注入口徑，方便清潔清洗。頂級工藝製品，搭配設計感十足的黑色外盒，自用送禮兩相宜。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。