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美Fed暗示升息結束也沒用！ 專家點出3原因　強勢美元難逆轉

▲美國聯準會（Fed）再次決議政策利率不變，不過，專家指出，美元走勢尚未轉向，主要關鍵仍在於通膨，加上歐元和日圓前景也相對悲觀下，強勢美元更難逆轉了。（圖／記者顏真真攝）
▲美國聯準會（Fed）再次決議政策利率不變，不過，專家指出，美元走勢尚未轉向，主要關鍵仍在於通膨，加上歐元和日圓前景也相對悲觀下，強勢美元更難逆轉了。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國聯邦準備理事會（Fed）繼9月後，11月1日再次決議政策利率不變，符合市場預期，不過，最讓市場「覺得安心」的是，政策聲明表示長天期美債殖利率上揚後，減緩了升息的壓力，剛好如近期市場普遍認為美債殖利率突破 5%的威力，就有如一次升息，聯準會將不需要再升息。不過，即便如此，專家認為，強勢美元仍難以逆轉，通膨仍是關鍵，加上歐元和日圓前景也相對悲觀，若地緣事件或油價加速通膨升溫，聯準會仍有可能進一步升息，美元可能持續強勢。

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FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正指出，對比先前幾次的發言，聯準會主席鮑爾對再度升息的立場明顯軟化，即便他沒有排除繼續升息可能性，卻也表示基於聯準會已採取的措施，將會謹慎行事，並關注經濟成長韌性和勞動力需求的數據。而在美國利率決策發布後，美債殖利率大幅下跌，2年、5年美債殖利率都跌破 5%，10年期殖利率也回到 4.73%，美元指數也回落。

當然，美債殖利率明顯下跌的原因，除了聯準會決策外，美國財政部宣布下周的季度再融資發債計畫，較長天期債券的發售規模1120億美元，低於多數主要交易商的預期，導致10年期美債應聲大漲，殖利率便創下3月以來最大跌幅，市場對繼續升息的預測機率也跟著減少，根據CME Fedwatch工具，市場預期12月升息的機率從一天前的28.8%跌 20%，明年1月升息機率也從34.6%跌至24.9%。

不過，楊傲正認為，美國聯準會是否繼續升息，關鍵依然是通膨。上周公布的最新個人消費支出（PCE）通膨率與8月持平在3.4%，核心PCE通膨從3.8%跌至3.7%，顯示近期因以巴局勢導致的油價上漲，並未對通膨產生明顯影響，近期歐元區的通膨數據也反映如此。至於油價是否會需要等到一段時間之後才會對通膨產生影響，還有以巴局勢的發展是否引發油價持續上漲而影響通膨，仍值得觀察。

楊傲正表示，假設目前通膨回落趨勢不變，相信聯準會進一步升息的機率將進一步減低，但假如地緣事件或油價加速通膨升溫，聯準會仍有可能進一步升息。由此，也解釋了聯準會和主席鮑爾，在中短期都很難排除進一步升息的可能。當聯準會維持相對鷹派的立場，美元可能持續強勢。

除了聯準會的立場外，美元指數中占比最大的歐元和日圓，也都有望繼續維持目前的利率政策。近期歐元區的經濟成長率成長不如預期，加上歐元區通膨已明顯回落至2.9%，歐洲央行進一步升息的機率大幅下降。

另一方面，日本央行最新的決策也沒有進一步調整殖利率曲線控制（YCC）政策和長天期債息目標，較於市場預期鴿派，反映日央行超級寬鬆貨幣政策可能維持地比預期久，在歐元和日圓前景相對悲觀的情況下，從美元指數的組成來看，強勢美元就更難逆轉了。

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