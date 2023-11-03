美Fed暗示升息結束也沒用！ 專家點出3原因　強勢美元難逆轉

我是廣告 請繼續往下閱讀
當然，美債殖利率明顯下跌的原因，除了聯準會決策外，美國財政部宣布下周的季度再融資發債計畫，較長天期債券的發售規模1120億美元，低於多數主要交易商的預期，導致10年期美債應聲大漲，殖利率便創下3月以來最大跌幅，市場對繼續升息的預測機率也跟著減少，根據CME Fedwatch工具，市場預期12月升息的機率從一天前的28.8%跌 20%，明年1月升息機率也從34.6%跌至24.9%。
不過，楊傲正認為，美國聯準會是否繼續升息，關鍵依然是通膨。上周公布的最新個人消費支出（PCE）通膨率與8月持平在3.4%，核心PCE通膨從3.8%跌至3.7%，顯示近期因以巴局勢導致的油價上漲，並未對通膨產生明顯影響，近期歐元區的通膨數據也反映如此。至於油價是否會需要等到一段時間之後才會對通膨產生影響，還有以巴局勢的發展是否引發油價持續上漲而影響通膨，仍值得觀察。
楊傲正表示，假設目前通膨回落趨勢不變，相信聯準會進一步升息的機率將進一步減低，但假如地緣事件或油價加速通膨升溫，聯準會仍有可能進一步升息。由此，也解釋了聯準會和主席鮑爾，在中短期都很難排除進一步升息的可能。當聯準會維持相對鷹派的立場，美元可能持續強勢。
除了聯準會的立場外，美元指數中占比最大的歐元和日圓，也都有望繼續維持目前的利率政策。近期歐元區的經濟成長率成長不如預期，加上歐元區通膨已明顯回落至2.9%，歐洲央行進一步升息的機率大幅下降。
另一方面，日本央行最新的決策也沒有進一步調整殖利率曲線控制（YCC）政策和長天期債息目標，較於市場預期鴿派，反映日央行超級寬鬆貨幣政策可能維持地比預期久，在歐元和日圓前景相對悲觀的情況下，從美元指數的組成來看，強勢美元就更難逆轉了。