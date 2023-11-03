▲強敵紛紛迭代更新，24 年式 Ford Kuga 真能從容迎戰嗎？

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鄉民的野望
1.5 EcoBoost 180 ST-Line Sport 入列
一直以來，ST-Line 的編成僅在較為性能面向的 2.0 四驅式樣提供，網路平台上也不乏有許多鄉民敲碗 1.5 升引擎陣列能否多增加一款 ST-Line 車型來符合單純想要較為跑格、高質感設計的購車期望。
而這次 24 年式 Ford Kuga 最大的改變重點，在於全面增列一款 1.5 EcoBoost 180 ST-Line Sport 車型，舉凡以往四驅車型獨享的空力套件、19 吋胎圈、紅色煞車卡鉗、雙出尾管、黑化套件等納入清單；包含類麂皮座椅、運動化皮質方向盤、類炭纖維飾板等也一併裝配其上，用較為親民的價格來吸引想要運動化視覺、質感的受眾，不得不說總代理六和完全把國產可以隨時靈活調整產線的策略發揮地淋漓盡致。此外，沿用自 Mk4.5 Focus 的荒島藍車色，如今在 Kuga 上也得以選擇，但要注意的是，這款車色目前僅開放 ST-Line 車型選用，一般版本是無法選擇的。
老實說，歸因於這段時間以來，與 Kuga 相處都是以輸出較高的 2.0 為主，本次是筆者首次體驗到搭載 1.5 升機體的車種。這具直列三缸渦輪增壓引擎相信大家都很熟悉，是 Focus 全車系的主力機種，放到車身重量 1.5 噸位的 Kuga 上，於一般模式下確實需要將油門踩深、讓渦輪提早作動來獲得更好的輸出力道，但其實只要把模式切換至運動，透過變速箱檔位的強制保留，你同樣還是能獲得相對暢快的加速體感，這也是一直以來，Ecoboost 系列引擎的魅力，從過往 Fiesta 開始都是如此。
車體架構與底盤懸吊從我們初次接觸 Kuga 開始便認為是本車最直得肯定之處，採自歐洲列強供應商所配給的前麥花臣、後鋁合金多連桿機制，所產生的動態反應仍舊扎實強韌，過往 2.0 車系所擁有的暢快淋漓，換裝 1.5 前驅式樣後依舊不變，這也是我認為 Kuga 最不應該改變的優勢。
優化選擇終是必要之舉
問題來了，Kuga 這是的年式更新，真能扭轉目前一票強力敵手壓迫下的劣勢嗎？就筆者而言，Kuga 除了基本的主被動安全與扎實車體架構的基礎優勢，最大的重點在於本車可說是所有同類型產品中，較為強調駕控樂趣的產品，若以此優勢來看，偶而想要熱血、卻有著一家大小的受眾，如今又有了能夠在稅金上更節省的優選。
當然，Kuga 並非毫無缺點，舉空間、乘坐舒適度與置物機能為例，放眼同級也絕非第一，這世上本來就沒有一輛車是完美的，只要是最符合現階段需求的車，就是一輛對你而言最完美的依靠。而以 Kuga 而論，總代理六和願意在產品壽命較長的劣勢下，大動作調整編成，態度本身就值得肯定，剩下的，就是要問你自己真正的用車需求是什麼了！