馬克華柏格搭湯女郎《全家》續前緣！吳彥祖舊愛Maggie Q也來了

Apple TV+動作喜劇電影《全家逃走中》（The Family Plan），由馬克華柏格（Mark Wahlberg）攜手《不可能的任務》系列「湯女郎」蜜雪兒摩納漢（Michelle Monaghan）領銜演出；兩人繼《愛國者行動》後再續前緣演夫妻。馬克華柏格這回升格為「三寶爸」，面對一連串的突發狀況，不得不攜家帶眷全家「逃走」，展開一場驚險刺激的公路冒險。曾與日本足球運動員中田英壽、香港演員吳彥祖交往，並和陳冠希傳緋聞的「男神收割機」Maggie Q，也有參演其中。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲電影《全家逃走中》中，馬克華柏格（左）與蜜雪兒摩納漢演夫妻。（圖／Apple TV+）片中馬克華柏格化身「好好先生」與蜜雪兒摩納漢共組幸福美滿家庭；《在黑暗中說的鬼故事》柔伊瑪格麗特科萊蒂（Zoe Colletti）和《離婚再一起》范克羅斯比（Van Crosby），分別飾演馬克華伯格的大兒子、大女兒。▲電影《全家逃走中》12月15日在Apple TV+全球上線。（圖／Apple TV+）《神力女超人》薩伊德塔馬歐尼、《分歧者》系列Maggie Q以及《貝爾法斯特》希朗漢德也將加入演出陣容。值得一提的是，全球最受歡迎的女實況主瓦爾基雷也將首次跨刀於電影中亮相。《全家逃走中》由《捍衛戰士：獨行俠》Skydance製作團隊打造，《頭號外交官》導演西蒙賽倫瓊斯執導，馬克華柏格也身兼監製一職。《全家逃走中》12月15日在Apple TV+全球上線。馮德倫放送「吳彥祖養眼照」！爆香港名導劉偉強阻擋拍片祕辛吳彥祖高中照出土！歪嘴邪笑電暈一票少女 馮德倫吐槽：穿垃圾袋阿嬌疑認愛「女版陳冠希」貼臉親密照曝 中國粉絲崩潰灌爆留言阿嬌單身3年！被「女版陳冠希」親吻後 再爆同遊普吉島曬定情物