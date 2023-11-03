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掀背轎車、旅行車同步發表 Skoda Superb大改款來了

▲ 掀背轎車、旅行車同步發表 Skoda Superb大改款來了
▲ 掀背轎車、旅行車同步發表 Skoda Superb大改款來了

Carture 車勢文化

Skoda品牌旗艦車款Superb也繼Kodiaq之後迎來了大改款，而跟同集團的姐妹車輛福斯Passat不同，Superb依舊維持著掀背轎車與旅行車雙車型配置，導入了新世代的設計風格，並且擁有PHEV插電式油電複合動力的選擇，預計明年底之前就會來到台灣市場，相信會成為不少人在購買進口中大型房車時考慮的車款之一。

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Skoda Superb擁有掀背轎車以及旅行車兩種車型選擇，車輛尺碼也比上一代車型略為放大一些。
Skoda Superb擁有掀背轎車以及旅行車兩種車型選擇，車輛尺碼也比上一代車型略為放大一些。
全新世代的Skoda Superb在車身尺碼部分比起上一代都還要更大，在掀背轎車部分車長4,912mm(+43mm)、寬1,849mm(-15mm)、高1,481mm(+12mm)、軸距2,841mm(不變)，而旅行車款部分車長4,902mm(+40mm)、寬1,849mm(-15mm)、高1,482mm(+5mm)、軸距2,841mm(不變)，這樣的表現也讓前座的頭部空間增加11mm(旅行車款增加7mm)，後座的頭部空間增加6mm(旅行車款增加8mm)，而行李箱空間表現在轎車部分也來到645公升(+20公升)，旅行車款則是690公升(+30公升)。

外觀跟內裝的進化藉由圖說一一說明，而動力部分受到矚目的PHEV僅搭載於Combi旅行車款當中，1.5 TSI PHEV擁有204匹的最大馬力，藉由6速DSG變速箱將動力傳遞至前軸，配置上25.7kWh的電池擁有100公里的純電續航里程，最大支援50kW的快充系統，10%充飽至80%的時間為25分鐘，而汽油部分有著1.5TSI輕油電前驅配置，在擁有48V的輔助之下動力來到150匹，2.0TSI則是有著204匹前驅以及265匹四驅兩種規格，而柴油2.0TDI也是有著150匹前驅以及193匹四驅兩種配置，以上皆搭配7速DSG變速箱，預計最快將會在2024年底以前來到台灣市場與車迷見面。

全新大改款的Superb看似改變不大，但是在細節妝點上更為精緻，並且採用更多俐落線條的設計風格。
全新大改款的Superb看似改變不大，但是在細節妝點上更為精緻，並且採用更多俐落線條的設計風格。
車頭的水箱護罩更寬，而頭燈組的面積則更小，下氣壩也放大不少。
車頭的水箱護罩更寬，而頭燈組的面積則更小，下氣壩也放大不少。
現在車輛可以使用第二代Matrix LED矩陣式頭燈，在照射範圍以及功能性表現都更好。
現在車輛可以使用第二代Matrix LED矩陣式頭燈，在照射範圍以及功能性表現都更好。
車頭的線條感非常明顯，就跟全新的頭燈組一樣俐落有型。
車頭的線條感非常明顯，就跟全新的頭燈組一樣俐落有型。
在空力設計上，這一代的掀背轎車風阻係數值來到0.23Cd，與上一代車型相比進步10%。
在空力設計上，這一代的掀背轎車風阻係數值來到0.23Cd，與上一代車型相比進步10%。
旅行車款的風阻係數值也來到0.25Cd，，與上一代相比進步15%，這些進步對於油耗以及靜肅性表現都會有正面幫助。
旅行車款的風阻係數值也來到0.25Cd，，與上一代相比進步15%，這些進步對於油耗以及靜肅性表現都會有正面幫助。
轎車採用掀背式的設計是Superb一直以來的風格，這樣的設計也讓後方行李拿取更為方便。
轎車採用掀背式的設計是Superb一直以來的風格，這樣的設計也讓後方行李拿取更為方便。
尾燈融入了水晶元素在內，讓整體的辨識度提高，立體感的呈現上也更為明顯。
尾燈融入了水晶元素在內，讓整體的辨識度提高，立體感的呈現上也更為明顯。
旅行車款的後車廂容量來到690公升，擺放大量行李完全不成問題。
旅行車款的後車廂容量來到690公升，擺放大量行李完全不成問題。
轎車的行李箱容量為645公升，透過掀背式的設計看得出來拿取物品更加方便。
轎車的行李箱容量為645公升，透過掀背式的設計看得出來拿取物品更加方便。
內裝換上了全新世代的設計，原廠強調整體鋪陳更為環保，除了織布材質100%採用回收材料之外，皮革也都使用更環保的處理方式。
內裝換上了全新世代的設計，原廠強調整體鋪陳更為環保，除了織布材質100%採用回收材料之外，皮革也都使用更環保的處理方式。
排檔桿的位置也換到了方向機柱上，新世代福斯集團的車款基本上都會改成這樣。
排檔桿的位置也換到了方向機柱上，新世代福斯集團的車款基本上都會改成這樣。
駕駛前方是一具10吋的全數位儀表，可以結合導航資訊創造更好的駕駛體驗。
駕駛前方是一具10吋的全數位儀表，可以結合導航資訊創造更好的駕駛體驗。
中央配置13吋的車載娛樂系統，功能更加齊全且帶來良好的科技氛圍。
中央配置13吋的車載娛樂系統，功能更加齊全且帶來良好的科技氛圍。
中央鞍座前方有三個小型旋鈕，這些旋鈕中央也配置上1.25吋的小螢幕，將可以藉由這些旋鈕操控更多功能。
中央鞍座前方有三個小型旋鈕，這些旋鈕中央也配置上1.25吋的小螢幕，將可以藉由這些旋鈕操控更多功能。
因為排檔桿位置的改變，中央扶手的空間可以變得更大。
因為排檔桿位置的改變，中央扶手的空間可以變得更大。
空間表現上因為軸距並沒有改變，因此主要是在頭部空間增加一些。
空間表現上因為軸距並沒有改變，因此主要是在頭部空間增加一些。
後座的空間表現在Superb這輛車上的評價一直都不錯，大改款之後也維持著一樣的設計。
後座的空間表現在Superb這輛車上的評價一直都不錯，大改款之後也維持著一樣的設計。
PHEV動力僅配置在Combi旅行車款，擁有100公里的純電行駛里程。
PHEV動力僅配置在Combi旅行車款，擁有100公里的純電行駛里程。
大改款Superb預計將會在2024年底以前來到台灣市場。
大改款Superb預計將會在2024年底以前來到台灣市場。

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