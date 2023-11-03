▲ 掀背轎車、旅行車同步發表 Skoda Superb大改款來了

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全新世代的Skoda Superb在車身尺碼部分比起上一代都還要更大，在掀背轎車部分車長4,912mm(+43mm)、寬1,849mm(-15mm)、高1,481mm(+12mm)、軸距2,841mm(不變)，而旅行車款部分車長4,902mm(+40mm)、寬1,849mm(-15mm)、高1,482mm(+5mm)、軸距2,841mm(不變)，這樣的表現也讓前座的頭部空間增加11mm(旅行車款增加7mm)，後座的頭部空間增加6mm(旅行車款增加8mm)，而行李箱空間表現在轎車部分也來到645公升(+20公升)，旅行車款則是690公升(+30公升)。
外觀跟內裝的進化藉由圖說一一說明，而動力部分受到矚目的PHEV僅搭載於Combi旅行車款當中，1.5 TSI PHEV擁有204匹的最大馬力，藉由6速DSG變速箱將動力傳遞至前軸，配置上25.7kWh的電池擁有100公里的純電續航里程，最大支援50kW的快充系統，10%充飽至80%的時間為25分鐘，而汽油部分有著1.5TSI輕油電前驅配置，在擁有48V的輔助之下動力來到150匹，2.0TSI則是有著204匹前驅以及265匹四驅兩種規格，而柴油2.0TDI也是有著150匹前驅以及193匹四驅兩種配置，以上皆搭配7速DSG變速箱，預計最快將會在2024年底以前來到台灣市場與車迷見面。