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75歲女星白嘉莉5星飯店當家　「3年燒1400萬」專家4解析：超聰明

▲75歲女星白嘉莉2020年初返台定居，不買房而是住進5星飯店，3年多下來估算已花了1400萬，但專家卻讚她超聰明的。（圖 / 白嘉莉臉書）
▲75歲女星白嘉莉2020年初返台定居，不買房而是住進5星飯店，3年多下來估算已花了1400萬，但專家卻讚她超聰明的。（圖 / 白嘉莉臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

75歲女星白嘉莉影、歌、主持三棲，曾有「台灣最美麗主持人」的封號，2020年初因印尼「木材大王」富豪夫黃雙安離世而回台定居，她不買房而是選擇住進5星級台北君悅酒店，1個月要價30萬元，估算下來至今3年多已經花掉1400萬元，1400萬有機會在北市蛋黃區買套房，或在蛋白區買2房，不過卻有專家提出4優勢解析，大讚白嘉莉「超聰明的」。

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白嘉莉個人畫展「白嘉莉的美麗世界」即起至11月12日，在新光三越台北信義新天地A9展演館展出。她日前出席畫展記者會活動，因返台選擇住進台北君悅酒店，寧月燒30萬卻不置產，一年下來房費360萬。白嘉莉如今回台3年多，外界估計已經砸了1400萬住飯店，雖然她去年一度鬆口要置產，不過仍覺得住飯店最方便，至今仍沒有在台灣置產的打算。

▲白嘉莉2020年初回台定居，月花30萬元住台北君悅酒店，認為住飯店最方便，沒有在台灣置產的打算。（圖／翻攝畫面）
▲白嘉莉2020年初回台定居，月花30萬元住台北君悅酒店，認為住飯店最方便，沒有在台灣置產的打算。（圖／翻攝畫面）
不買房而住5星飯店划算嗎？粉專「趙曉慧-職場寫作老師」曾評析，表示白嘉莉丈夫過世沒有子女，坐擁上億財產，住飯店有以下4點優勢：

1、全包式服務
住飯店包含水電、空調、管理費、網路費，還有人天天打掃、三餐也有人服務，相較於台北市豪宅租金1個月要租金22萬到38萬，未必不划算。

2、更有度假感
住飯店裡更有度假感，氣氛熱鬧，什麼年齡層的人都有，且飯店面積大，常常需要到處走動，就能維持運動量，保持與外界的接觸，相比住在郊區的退休宅，更有利於心境的健康與年輕。

3、免煩惱裝潢、稅金
若住飯店20年到90多歲，7000萬住房費換來的是輕鬆沒有負擔，不需要繳地價稅、房屋稅，若每10年一次裝潢與修繕，還能省下2筆裝修費，未來也沒有房產遺產分配的麻煩。

4、資金調度更靈活
每年花 350 萬元付租金，相較在台北市中心買房一次用掉數千萬元，以前者來說，資金的調度更靈活，無需全部鎖進房地產。

白嘉莉現年75歲，透露剛去澳洲參加家人的婚禮，回到台灣特別開心。她至今仍保養得宜，被問到會不會想有第二春？她說要看緣分，也不設限年齡，只強調「心地要善良」，也透露目前「有在交朋友」，但沒有特別深交，若年齡比她小也是沒關係的。

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