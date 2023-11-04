75歲女星白嘉莉5星飯店當家　「3年燒1400萬」專家4解析：超聰明

我是廣告 請繼續往下閱讀
不買房而住5星飯店划算嗎？粉專「趙曉慧-職場寫作老師」曾評析，表示白嘉莉丈夫過世沒有子女，坐擁上億財產，住飯店有以下4點優勢：
1、全包式服務
住飯店包含水電、空調、管理費、網路費，還有人天天打掃、三餐也有人服務，相較於台北市豪宅租金1個月要租金22萬到38萬，未必不划算。
2、更有度假感
住飯店裡更有度假感，氣氛熱鬧，什麼年齡層的人都有，且飯店面積大，常常需要到處走動，就能維持運動量，保持與外界的接觸，相比住在郊區的退休宅，更有利於心境的健康與年輕。
3、免煩惱裝潢、稅金
若住飯店20年到90多歲，7000萬住房費換來的是輕鬆沒有負擔，不需要繳地價稅、房屋稅，若每10年一次裝潢與修繕，還能省下2筆裝修費，未來也沒有房產遺產分配的麻煩。
4、資金調度更靈活
每年花 350 萬元付租金，相較在台北市中心買房一次用掉數千萬元，以前者來說，資金的調度更靈活，無需全部鎖進房地產。
白嘉莉現年75歲，透露剛去澳洲參加家人的婚禮，回到台灣特別開心。她至今仍保養得宜，被問到會不會想有第二春？她說要看緣分，也不設限年齡，只強調「心地要善良」，也透露目前「有在交朋友」，但沒有特別深交，若年齡比她小也是沒關係的。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。