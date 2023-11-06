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星冰樂2杯6折！星巴克耶誕杯「買一送一」　大苑子等3大手搖新品

▲星巴克星冰樂「2杯6折」連喝2天！還有耶誕杯「買一送一」。3大手搖飲料新品，大苑子回歸芋頭系列，蔦日子全新開賣紅寶石西柚，麻古茶坊芋泥系列也升級回歸。（圖／台灣星巴克提供）
▲星巴克星冰樂「2杯6折」連喝2天！還有耶誕杯「買一送一」。3大手搖飲料新品，大苑子回歸芋頭系列，蔦日子全新開賣紅寶石西柚，麻古茶坊芋泥系列也升級回歸。（圖／台灣星巴克提供）

記者蕭涵云/綜合報導

咖啡飲料控看過來！本週也有好康要分享，星巴克不只有耶誕杯「買一送一」，還有星冰樂「2杯6折」可以連喝2天，加碼分享3大手搖飲料新品，大苑子回歸芋頭系列、紫米紅豆系列，蔦日子全新開賣「柚」見紅寶石西柚飲品，麻古茶坊芋泥系列升級回歸。

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📌星冰樂「2杯6折」！星巴克「買一送一」
星巴克全門市今天起11月6日至11月7日連續2天，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱的飲料，可享「2杯6折」優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。這次可是星冰樂、太妃核果風味那堤​​​​​​都有「2杯6折」優惠喔

▲星巴克花蓮理想門市祭出開幕限定優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克星冰樂「2杯6折」連喝2天！foodomo限定「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
而星巴克foodomo限定，即日起至12月22日，每週三至五，指定飲品「買一送一」。特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），最划算的莫過於，特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），相當於那堤一杯只要75元、焦糖瑪奇朵一杯才85元，通通百元有找。

▲大苑子11月回歸芋頭系列、紫米紅豆系列及桂圓系列。（圖／大苑子提供）
▲大苑子11月回歸芋頭系列、紫米紅豆系列及桂圓系列。（圖／大苑子提供）
📌大苑子：回歸芋頭系列、紫米紅豆系列及桂圓系列
大苑子秋冬限定，嚴選台中大甲芋頭，搭配產銷履歷認證、可溯源，2021年新獲「動物福利標章」的許慶良鮮乳，打造芋頭控最愛的系列飲品「許慶良芋頭鮮奶」、「許慶良芋頭鮮奶綠」及「芋頭奶綠」，將在11月全台門市回歸。另外，「許慶良紫米紅豆鮮奶」及補冬飲品「桂圓紅棗茶」也將陸續上市。

▲蔦日子開賣「柚見多樂絲」、「柚見橙月光」2款新品。（圖／蔦日子提供）
▲蔦日子開賣「柚見多樂絲」、「柚見橙月光」2款新品。（圖／蔦日子提供）
📌蔦日子：全新開賣「柚」見紅寶石西柚飲品
愉悅系手搖飲蔦日子，11月選用紅寶石等級的大紅肉西柚飲品再度回歸，打造紅寶石葡萄柚加多多的「柚見多樂絲」，及搭配進口柳橙汁的雙果汁並加入橙月光水玉的「柚見橙月光」，開賣全新2款手搖飲料。

▲麻古茶坊升級回歸「芋見泥真好」芋泥系列。（圖／麻古茶坊提供）
▲麻古茶坊升級回歸「芋見泥真好​​​​​​​」芋泥系列。（圖／麻古茶坊提供）
📌麻古茶坊：升級回歸「芋見泥真好​​​​​​​」芋泥系列
麻古茶坊將於11月1日，升級回歸「芋見泥真好」芋泥系列，季節限定的濃芋大份量雙重新升級「芋泥波波鮮奶2.0」，容量直接從500cc增為700cc，綿密濃郁的大甲芋頭芋泥，搭配麻古特製波波、Q彈有嚼勁的小珍珠、香醇鮮奶，超滿足；全新上市的「濃厚芋泥鮮奶」，可以單純品嚐每日現煮現蒸的芋泥，搭配完美比例的鮮奶，越喝越上癮。

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