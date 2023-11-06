星冰樂2杯6折！星巴克耶誕杯「買一送一」　大苑子等3大手搖新品

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星巴克全門市今天起11月6日至11月7日連續2天，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱的飲料，可享「2杯6折」優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。這次可是星冰樂、太妃核果風味那堤都有「2杯6折」優惠喔。
而星巴克foodomo限定，即日起至12月22日，每週三至五，指定飲品「買一送一」。特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元），最划算的莫過於，特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），相當於那堤一杯只要75元、焦糖瑪奇朵一杯才85元，通通百元有找。
📌大苑子：回歸芋頭系列、紫米紅豆系列及桂圓系列
大苑子秋冬限定，嚴選台中大甲芋頭，搭配產銷履歷認證、可溯源，2021年新獲「動物福利標章」的許慶良鮮乳，打造芋頭控最愛的系列飲品「許慶良芋頭鮮奶」、「許慶良芋頭鮮奶綠」及「芋頭奶綠」，將在11月全台門市回歸。另外，「許慶良紫米紅豆鮮奶」及補冬飲品「桂圓紅棗茶」也將陸續上市。
📌蔦日子：全新開賣「柚」見紅寶石西柚飲品
愉悅系手搖飲蔦日子，11月選用紅寶石等級的大紅肉西柚飲品再度回歸，打造紅寶石葡萄柚加多多的「柚見多樂絲」，及搭配進口柳橙汁的雙果汁並加入橙月光水玉的「柚見橙月光」，開賣全新2款手搖飲料。
📌麻古茶坊：升級回歸「芋見泥真好」芋泥系列
麻古茶坊將於11月1日，升級回歸「芋見泥真好」芋泥系列，季節限定的濃芋大份量雙重新升級「芋泥波波鮮奶2.0」，容量直接從500cc增為700cc，綿密濃郁的大甲芋頭芋泥，搭配麻古特製波波、Q彈有嚼勁的小珍珠、香醇鮮奶，超滿足；全新上市的「濃厚芋泥鮮奶」，可以單純品嚐每日現煮現蒸的芋泥，搭配完美比例的鮮奶，越喝越上癮。