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募資破百萬！可微波便當盒聯名KINGJUN開賣　星巴克推Stanley系列

▲日本KOM與知名插畫家「KINGJUN」攜手合作，推出限量版可微波不鏽鋼便當盒。（圖／美賣科技提供）
▲日本KOM與知名插畫家「KINGJUN」攜手合作，推出限量版可微波不鏽鋼便當盒。（圖／美賣科技提供）

記者黃韻文／綜合報導

看準市場需求，鼓勵民眾自備餐盒，減少一次性容器的消耗，日本KOM推出「一器盒成｜可微波不鏽鋼便當盒」，聯名插畫家KINGJUN推出全新包裝「蠢兔」與「BT」，在嘖嘖募資突破百萬元，美賣平台於11月13日起正式發售。

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環保意識抬頭，以及民眾更關心食安問題，消費者開始注重餐盒的品質與永續性，避免將塑化劑、有毒物質吃下肚，因此對可微波材質是訴求中的重點。

常見可微波容器多是玻璃、陶瓷或可耐熱塑膠，但不能使用帶有金屬的容器。KOM推出「可微波不鏽鋼便當盒」，就是主打便當盒可放進微波爐，採用3件式設計可一盒收納。

可微波不鏽鋼便當盒此次和插畫家KINGJUN聯名，推出「蠢兔」與「BT」兩款造型，預計11月13日起在美賣平台發售，可配合會員日優惠，11月20日至11月22日限時3天，下單滿千元現折100元。

▲KOM × KINGJUN募資破百萬聯名餐盒，11月13日在美賣平台開賣。（圖／業者提供）
▲KOM×KINGJUN募資破百萬聯名餐盒，11月13日在美賣平台開賣。（圖／業者提供）
星巴克今年再度和Stanley攜手，推出一系列聯名新品，運用經典錘紋黑色系，打造6款不鏽鋼杯，還以不鏽鋼打造餐食罐，本次聯名系列包括TOGO冷水杯、不鏽鋼杯、以及附有彈蓋瓶設計的不鏽鋼彈蓋瓶隨行杯等，杯身設計十分帥氣俐落。

▲星巴克再次攜手Stanley推出一系列聯名商品。（圖／業者提供）
▲星巴克再次攜手Stanley推出一系列聯名商品。（圖／業者提供）

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