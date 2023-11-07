Toyota GR86 增列 Brembo 車型，基礎售價 167 萬起！
總代理和泰汽車亦為了感謝GR86粉絲一直以來的支持，在2023年11月7日推出全新TOYOTA GR86 自排與手排Brembo等級，以及手排等級新增EyeSight安全系統，提供熱血車主更安全與樂趣的操駕體驗。
2GameSome - 有車賞
GR86在自排與手排車型均導入了Brembo前四後二的多活塞卡鉗，提供車主們出色的制動表現，讓每一次剎車都更加可靠。此外，搭配Sachs所調校的避震器，GR86為車主們帶來更為隨心所欲的操駕樂趣，無論是在彎道賽車還是都市行駛，GR86都能輕鬆駕馭。
GR86在手排等級更導入了EyeSight安全系統，提供ACC主動式車距維持定速系統、PCB預警式防護系統、LDW車道偏離警示系統、HBA智慧型遠光燈自動切換系統等功能，為駕駛者提供了更全面的主動安全保護。此外，GR86全等級均標配的BSD盲點偵測警示系統、RCTA後方車側警示系統、倒車影像輔助等安全警示*註2，以及7SRS氣囊，將為乘客提供完善的保護，為駕駛者提供更安心的行車體驗。
|價格
|GR86 6MT
|167萬
|GR86 6MT Brembo
|172萬
|GR86 6AT
|168萬
|GR86 6AT Brembo
|173萬