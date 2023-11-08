2公尺高哥吉拉占領新莊！問世近70年 8部選片13組場景模型一次看
經典怪獸「哥吉拉」於1954年在大銀幕初登場，問世即將滿70年的此刻，國家影視聽中心宣佈自11月11日起「怪獸之王」將占領新莊，推出主題影展「響徹世界的吼聲 GODZILLA FOREVER」，不僅精選8部電影，館內更展示高達2公尺的巨大怪獸模型、13組精緻場景模型等，邀影迷一同參與怪獸慶典。
記者黃雅琪／綜合報導
從第一部電影誕生起，「哥吉拉」就成為災難與核能的代名詞，做為一個充滿破壞力的史前巨獸，牠的誕生源自於深海核彈試爆、因核塵汙染而突變，融合了二戰歷史背景與環境議題，連結到戰後創傷、社會變遷的集體共感，使其象徵意義超過電影市場的角色IP，成為無可取代的文化符號。
哥吉拉問世近70年來推出37部系列電影，每部都能對應不同的創作時代中的社會議題，有其特殊意義。故此次影視聽中心精選8部從昭和、平成、到二十一世紀的哥吉拉作品，以開創巨作《哥吉拉》震撼回顧王者誕生的經典元素，並接連在續作《金剛對哥吉拉》、《摩斯拉對哥吉拉》、《哥吉拉對黑多拉》、《哥吉拉對機械哥吉拉》、《哥吉拉VS.碧奧蘭蒂》、《哥吉拉VS.王者基多拉》及《正宗哥吉拉》，讓觀眾感受大怪獸的進化史。
斥資打造沉浸式「哥吉拉宇宙」，11月起在新莊場館的主題展設，從館外3號門牆面就出現哥吉拉投影，自11月8日至12月31日每晚5點到11點亮燈；館內則展出電影原版海報、漫畫版哥吉拉，引進台灣唯一正版授權原型師EZHOBI林凱恩所設計製作，總計13組精緻場景模型，展示在公共空間，更有2公尺高的巨大怪獸模型坐落大廳，宣告霸氣占領新莊。