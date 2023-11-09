「金髮女孩經濟」有望實現 揮別陰霾10月！全球股市投資價值來勁
全球股市過去3個月以來利空頻傳，美債信評調降與中國經濟體質惡化開啟國際股市季節性修正行情，10月無預警的以巴開戰黑天鵝也讓市場避險情緒升溫，導致10月份國際股市續跌，出現歷年來罕見的月線連三黑走勢。不過，法人指出，依據歷史經驗，歷經此波修正後，通膨減速的「金髮女孩經濟」有望實現，整體股市評價反倒浮現長期佈局的投資價值，季節性效應仍相當值得期待。
記者許家禎／台北報導
國泰投顧指出，數據統計，國際股市出現連續三個月走跌的狀況並不多見，只要沒有系統性風險事件發生，其後各期間都有不錯的報酬表現。依據歷史經驗，連續三個月月線收黑後進場布局，其後一個月、三個月、六個月與一年的平均報酬率分別可達6.1%、7.1%、12.5%與13.4%。過去20年歷史統計數據同時顯示，歷年11月與12月的正報酬機率高達七成，季節性效應仍相當值得期待。
國泰投顧表示，近期投資信心潰散，美林牛熊指標驟降至1.4，經理人持有現金水位提高至5%以上，美國主動管理的基金經理人股票部位也降到2022年10月以來的最低水位。然而就OECD領先指標、美國GDP與PMI以及近期財報表現皆展現景氣復甦軟著陸的路徑不變，美國勞動市場軟化與通膨數據趨緩，也印證Fed本波升息路徑往溫和成長與通膨減速的「金髮女孩經濟」有望實現。
「金髮女孩經濟」意指全球經濟在逐漸回暖之際，搭配著通貨膨脹數據表現穩定，因而使得經濟目前位於相對平衡之處，不會過熱也不會衰退，同時此環境將不易促使各國央行進行升息等緊縮政策。因此在這樣的經濟環境下，也通常相對有利於股票資產表現。
國泰投顧指出，目前短線已經看到美國10年期債券殖利率、美元走勢轉向，風險性指標不再竄升也可作為股市落底的訊號，市場信心逐步趨穩後，可分批布局全球股市，參與景氣復甦的投資機會。