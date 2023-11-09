東京都大田區議員訪高市議會 山梨縣、橫濱市議會也將來訪
繼昨日日本八王子市議會來訪後，高雄市議會今（9）日再次迎接國際新朋友，日本東京都大田區議員參訪團首度來台，議長康裕成率議員熱情歡迎，期待「新朋友」能細細體會高雄獨特的城市魅力，緊接著還有山梨縣及橫濱市議會即將來訪。
記者鄭婷襄／高雄報導
東京都大田區議員參訪團一行在名譽團長大森昭彥及團長湯本良太郎率領下，首次來台便選擇到訪溫暖熱情的南台灣，康議長率國民外交促進會會長林智鴻、副會長李喬如、鄭孟洳歡迎新朋友的到來。
議長康裕成也向參訪團介紹第四屆高雄市議會的組成，年輕化、學經歷優質化、64席議員中有25位女性議員，女性參政比達39%為最大特色。
康裕成說，繼八王子市議會及大田區議會後，緊接著還有山梨縣及橫濱市議會即將來訪，台日城市之間互動頻繁熱絡，她期待大田區議會透過此次參訪能加深對高雄的了解，並歡迎新朋友常來拜訪，康議長還掛保證「相信只要來過高雄，吃過高雄美食，一定會常常想來」。
大田區議會參訪團團長湯本良太郎則回憶過去東日本大地震時，台灣捐款高達200億日圓，讓全日本感動，強調參訪團議員都相當愛台灣，他並透露大田區議會12月將成立議員連盟，期許未來能成為台日交流橋樑。