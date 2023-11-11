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人妻嘆單身難買房！結婚vs.單身買房戰翻　專家揭殘酷「1關鍵」

▲單身買房容易還是結婚買房容易？網路兩派論述戰翻，房產專家揭殘酷關鍵，要看薪資高低。（圖／記者徐銘穗攝）
▲單身買房容易還是結婚買房容易？網路兩派論述戰翻，房產專家揭殘酷關鍵，要看薪資高低。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

今天是雙11，慶祝單身萬歲的「光棍節」，據內政部不動產資訊平台最新資料，2022年Q3全台「未婚戶長」人數多達142.2萬人。一名近來買房的人妻發文感嘆「單身感覺真的很難買房」，勸單身者「找個伴真的比較有機會完成買房大事」，掀起單身買房容易還是結婚買房容易論戰。專家揭兩派論述背後都有一殘酷關鍵，那就是薪資高低。

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一名人妻日前在Dcard上分享「單身感覺真的很難買房」，她表示最近和先生一起買房有感而發，認為撇除少數PR90以上收入的人和老闆們，「單身要能自己買房真的很難，大概只能買套房或1+1」，認同優先補助已婚或有小孩家庭頭款或貸款的政策提議，直呼「一來提高結婚率、二來提高生育率」。

▲不少單身者認為單身買房比結婚買房更容易，只要收入夠，自己看喜歡了就能買，不用和誰商量。（圖／HOLA提供）
▲不少單身者認為單身買房比結婚買房更容易，只要收入夠，自己看喜歡了就能買，不用和誰商量。（圖／HOLA提供）
貼文一出引發討論，不少人喊「認同」，但也有眾多單身者持相反意見，認為「單身簡單，只要收入夠，不用妥協跟討論，自己喜歡就可以直接買下去了，買自己的名字，滿滿的安全感」、「我分手後存錢速度大增，分手兩年後馬上買房！」、「也是單身，最近也靠自己買了一千兩百萬的房子，成就感滿滿」。

對此，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，若以一樣的總價，雙薪買房當然會較輕鬆，但已婚族群因成家考量，空間需求至少要2房或2+1房起跳，總價門檻也較高，因此主要還是得看買房的規劃與目標，而關鍵點就在於薪資水準，而單身者因無人分攤，薪資與房貸比例會較高。

張旭嵐指出，通常建議房貸以不超過薪資1/3為原則，較不易因房貸壓力而過度影響生活，但實際上北部房貸族的薪資與房貸比都接近一半，占3成至5成間。

此外，也有不少討論情侶合資買房行不行？台灣房屋法務協理游璿樺指出，情侶合購房產的糾紛不少，最常見的是男方出錢登記女方名字，分手時女方認定「贈與」，男方堅持是「借名登記」，因此鬧上法院。

游璿樺建議，婚前購屋為確保雙方權益，可採「反設定」或是「預告登記」的方式，當一方有變卦，另一方則能受到相對保障。另外，房屋若是雙方共同出資購買，則須將匯款往來或支付貸款的金流單據保存下作為證據，以備不時之需，作為保障自己權利依據。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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