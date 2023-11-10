丸龜製麵同集團！「長田本庄軒」登陸台灣 鐵板現做牛筋雜煮炒麵
「東利多」控股有限公司為日系連鎖餐飲霸主，旗下的「丸亀製麵」日本烏龍麵連鎖店於2013年在台灣開幕，10年後旗下另一力作「長田本庄軒」也登陸台灣，首店將於明（11）日於新光三越信義A11館B2正式開幕，主打發源於神戶長田的平價美食：Bokkake Yakisoba牛筋雜煮炒麵。長田本庄軒結合傳統與創新，將日式炒麵與神戶當地特色美食牛筋雜煮加以結合，不但收服日本人，台灣人也將感受不一樣的日式炒麵體驗。
記者葉盛耀/綜合報導
Bokkake經典炒麵其獨特美味的秘密，是特製的Bokkake牛筋雜煮。據傳，神戶居民在戰後糧食不足之際，巧妙地利用當時較少被使用的牛筋和增加飽足感的蒟蒻，創造出這道鹹甜入味、令人回味無窮的家庭料理。長田本庄軒將此傳統經典料理加上自製麵條，完美吸附牛筋雜煮醬汁，加乘出超越雙倍的美味。
進入長田本庄軒，首先看到的便是令人印象深刻的L型鐵板吧台，顧客可坐在板前欣賞傳承日式炒麵技法的職人，現場製作即端到面前的日式炒麵。創辦人粟田貴先生認為食物不僅僅是填飽肚子的工具，更是一種可以帶給人們歡樂、溫暖和幸福感的存在，因此，他以食演方式，重現記憶中鐵板料理的美好，也完整體現「傳承匠心，經典創新」的品牌精神。
而在疫後，餐飲業紛紛表示缺工，「東利多」控股有限公司則提到，隨著台灣市場的持續擴展與成長，以及全新品牌「長田本庄軒」的加入，東利多控股公司不僅將人才招募人數開放至無上限，而且實施薪資調整，最高調薪幅度超過41％！特別是在新竹第一戰區，全職人員的起薪已經達到了37,000元，計時人員的時薪更是提高到210元起，全職人員另有返鄉補助、租屋補助、外派津貼和區域津貼等福利，補助津貼總和最高逾30,000元。
除了牛筋雜煮炒麵，「長田本庄軒」另有包含海鮮、番茄雞肉等多種口味的炒麵，另有大阪燒、歐姆蛋、燉蘿蔔、鐵板奶油蝦等關西風料理。開幕期間來店消費滿額，即贈送刮刮卡，張張有獎，獎項包括免費餐點及飲品；活動最終還將抽出日本大阪免費來回機票，幸運顧客可以到達關西機場，再轉至到長田本庄軒的發源地－神戶一遊。
另外近日從日本來台的美食品牌，還包含1929 年創立於日本福岡的 もち吉（Mochikichi），是仙貝米菓、日式甜點的專賣店，在日本全國都多家分店，台灣首店選在內湖。除了米果仙貝，還有櫻餅、銅鑼燒、冰棒等。