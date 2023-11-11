今日我最嫩／當年是海龍蛙兵 曾有六塊肌的他成藍青壯派代表人物
國民黨青壯派的代表人物江啟臣，年輕時曾在金門前線擔任海龍蛙兵，精壯身材、還有六塊肌，讓不少網友驚呼超級帥，回顧過去的健美身材，江啟臣自己笑說，現在要有六塊肌已經不太可能。江啟臣從學者轉戰馬英九政府時期的行政院新聞局長，2012年轉戰立委，專攻國防外交領域，是國民黨親美派代表，更憑藉一股希望改變國民黨的熱情，成為最年輕的國民黨主席，未來更被視為接任台中市長的最佳人選。
記者余祥／台北報導
江啟臣1994年從政大外交系畢業，沒有考上預官，卻抽籤抽到俗稱水鬼的海龍蛙兵，每天都要繞金門跑一萬公尺、游泳數千公尺，讓旱鴨子的他短短一個月就成為海中蛟龍。1995到1996年發生台海危機，江啟臣就在最前線，差點以為自己無法退伍，連遺書都寫好了。
也正因為體會到戰爭的可怕，江啟臣擔任立委期間，專攻國防外交領域，除了努力避戰，更要居安思危，江啟臣建議國防部要務實規劃全民備戰，也屢屢對於國防外交事務提出相關建言，不只是在地服務的立委，更樹立專業立委的優質形象。
2020年國民黨總統、立委敗選，江啟臣身為國民黨青壯派的代表人物，義務反顧參選黨主席，吹起世代傳承的號角，在國民黨最艱困、落魄的時候，承擔這份責任，成為國民黨最年輕的黨主席。江啟臣帶動國民黨務的檢討與革新，在他任內也挑戰了許多國民黨過去不可能完成的任務，更獲美國時代雜誌評選為百年大未來領導人。
江啟臣今年將挑戰連任台中立委，未來更被視為是接棒台中市長盧秀燕的最佳人選。