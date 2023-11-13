班鐵翔3個月賺1000萬「投資把積蓄賠光」　4度創業心法曝光

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班鐵翔有感而發表示，由於資深藝人的表演舞台比以往減少，他希望這個新公司能協助藝人們透過短視頻等各種形式與廣告公司、業者異業結盟，開創互利契機。以自己為例，公司為他打造出一個分身的「AI克隆翔」，如果他在拍戲無法請假，「AI克隆翔」便可以幫他執行拍攝廣告、直播帶貨、拍短視頻等，藉此創造另一份收入。
他提到，多年前曾和友人合開麻辣鍋店，因有股東覺得自己的工作內容較辛苦、要求3倍薪水，股東們理念不同，半年後就拆夥，當時打平、沒有賠錢。後來又和朋友開玩具工廠，短短3個月賺1000萬，最後也因股東問題，2年後收攤。
他也經營過迪斯可Live band餐廳，20年前、當時每個月50萬租金、60萬樂團演出費，開銷非常可觀，每天一開門，要20萬營業額才能打平，結果他把玩具工廠賺的錢都賠進去，還負債上千萬。經歷過人生低潮，所以現在的他希望趁自己還有能力時，可以幫助並提供更多藝人拓展其它收入。
班鐵翔最近剛拍完電影《夏日的檸檬草》以及王小棣的《小菁與言言》，正在拍失智者的故事《你好，我是誰2》，戲分吃重的他一天工作12小時，算是有保障，以前他拍《保鑣》導演陳明華的《風雲人物》，最高紀錄3天3夜沒有睡覺，「劇組買幾張行軍床，丟幾條被子，我就一直在台視棚裡面。」