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班鐵翔3個月賺1000萬「投資把積蓄賠光」　4度創業心法曝光

▲班鐵翔（左）與老婆Celine出席新公司開幕，4度創業的他曾經3個月賺1000萬，寫下風光紀錄。（圖／記者羅凌筠攝）
▲班鐵翔（左）與老婆Celine出席新公司開幕，4度創業的他曾經3個月賺1000萬，寫下風光紀錄。（圖／記者羅凌筠攝）

記者羅凌筠／新北報導

66歲班鐵翔11日與老婆Celine結婚滿7周年，13日他現身分享另一個「喜訊」，宣布與友人們一起合作成立新公司「大咖AI複製人」，4度創業的他做生意經驗豐富，曾經3個月賺1000萬，但是後來開餐廳，把積蓄都賠光了，努力拍戲還錢，清空所有債務。

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▲周思潔（左）幫班鐵翔的AI公司站台。（圖／記者羅凌筠攝）
▲周思潔（左）幫班鐵翔的AI公司站台。（圖／記者羅凌筠攝）
班鐵翔剛開始為這新事業投注許多心力，Celine打趣說，當時班鐵翔常與友人討論到三更半夜才回家，有時傳訊息、打電話也找不到人，一度以為他在外頭有「小三」，讓班鐵翔笑回：「我可不敢有『7年之癢』。」

班鐵翔有感而發表示，由於資深藝人的表演舞台比以往減少，他希望這個新公司能協助藝人們透過短視頻等各種形式與廣告公司、業者異業結盟，開創互利契機。以自己為例，公司為他打造出一個分身的「AI克隆翔」，如果他在拍戲無法請假，「AI克隆翔」便可以幫他執行拍攝廣告、直播帶貨、拍短視頻等，藉此創造另一份收入。

▲班鐵翔（中）擔任AI公司聯合創始人。（圖／記者羅凌筠攝）
▲班鐵翔（中）擔任AI公司聯合創始人。（圖／記者羅凌筠攝）
他提到，多年前曾和友人合開麻辣鍋店，因有股東覺得自己的工作內容較辛苦、要求3倍薪水，股東們理念不同，半年後就拆夥，當時打平、沒有賠錢。後來又和朋友開玩具工廠，短短3個月賺1000萬，最後也因股東問題，2年後收攤。

他也經營過迪斯可Live band餐廳，20年前、當時每個月50萬租金、60萬樂團演出費，開銷非常可觀，每天一開門，要20萬營業額才能打平，結果他把玩具工廠賺的錢都賠進去，還負債上千萬。經歷過人生低潮，所以現在的他希望趁自己還有能力時，可以幫助並提供更多藝人拓展其它收入。

班鐵翔最近剛拍完電影《夏日的檸檬草》以及王小棣的《小菁與言言》，正在拍失智者的故事《你好，我是誰2》，戲分吃重的他一天工作12小時，算是有保障，以前他拍《保鑣》導演陳明華的《風雲人物》，最高紀錄3天3夜沒有睡覺，「劇組買幾張行軍床，丟幾條被子，我就一直在台視棚裡面。」

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