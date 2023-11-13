韓音樂劇 《Volume Up》首選台灣表演！李歡喜、李東烈要來啦
韓團UP10TION成員李歡喜、李東烈因為出演選秀節目《BOYS PLANET》拚二次出道再獲得關注，他們將跟裵起成、政模等人出演音樂劇 《Volume Up》，11月24日至26日一連三天在三創文化園區5樓Clapper Studio登場。參與的演員們將準備貼心小物提供義賣，幫助紅心字會弱勢家庭兒童募集營養餐費，現場也將邀請50戶弱勢家庭到場觀賞。
記者陳雅蘭／綜合報導
音樂劇《Volume Up》全長100分鐘，無中場休息，目前已累計140場演出，今年首度將舞台移師海外，首場為台灣。該台灣巡演共計5場，由李歡喜、李東烈、孫YE SEUL、裵起成、政模、金聖洙、姜民錫、趙勳、蔡詩賢等人共演，故事講述一群為了找回昔日榮光而聚集的音樂人，與將他們視為家人的社長之間美好又有趣的故事。
9月才來台開唱的李歡喜、李東烈對此表示：「上次在台灣留下美好的舞台與回憶，這也是我們初次挑戰音樂劇，很期待這次音樂劇能見到更多觀眾，展現更多不同面貌。」
《Volume Up》場次有5場：11月24日晚間7點半、11月25日下午2點和晚間6點半、11月26日下午2點和晚間6點半，票價分為A區3800元、B區3200元、C區2600元，可至Ticket Plus遠大售票系統購買。
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