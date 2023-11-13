Coldplay演唱會「2名素人上台開場」！本尊親曝身分：一切很突然

韓音樂劇 《Volume Up》首選台灣表演！李歡喜、李東烈要來啦

▲李歡喜（上排左起）、李東烈、裵起成、政模（中排左起）、孫YE SEUL、金聖洙、姜民錫（下排左起）、趙勳、蔡詩賢來台演出音樂劇《Volume Up》。（圖／翻攝Ticket Plus遠大售票系統）
▲李歡喜（上排左起）、李東烈、裵起成、政模（中排左起）、孫YE SEUL、金聖洙、姜民錫（下排左起）、趙勳、蔡詩賢來台演出音樂劇《Volume Up》。（圖／翻攝Ticket Plus遠大售票系統）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓團UP10TION成員李歡喜、李東烈因為出演選秀節目《BOYS PLANET》拚二次出道再獲得關注，他們將跟裵起成、政模等人出演音樂劇 《Volume Up》，11月24日至26日一連三天在三創文化園區5樓Clapper Studio登場。參與的演員們將準備貼心小物提供義賣，幫助紅心字會弱勢家庭兒童募集營養餐費，現場也將邀請50戶弱勢家庭到場觀賞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 《Volume Up》將於11月24日至26日在三創文化園區演出。（圖／紅心字會）
▲ 《Volume Up》將於11月24日至26日在三創文化園區演出。（圖／紅心字會）
音樂劇《Volume Up》全長100分鐘，無中場休息，目前已累計140場演出，今年首度將舞台移師海外，首場為台灣。該台灣巡演共計5場，由李歡喜、李東烈、孫YE SEUL、裵起成、政模、金聖洙、姜民錫、趙勳、蔡詩賢等人共演，故事講述一群為了找回昔日榮光而聚集的音樂人，與將他們視為家人的社長之間美好又有趣的故事。

9月才來台開唱的李歡喜、李東烈對此表示：「上次在台灣留下美好的舞台與回憶，這也是我們初次挑戰音樂劇，很期待這次音樂劇能見到更多觀眾，展現更多不同面貌。」

《Volume Up》場次有5場：11月24日晚間7點半、11月25日下午2點和晚間6點半、11月26日下午2點和晚間6點半，票價分為A區3800元、B區3200元、C區2600元，可至Ticket Plus遠大售票系統購買。

▲▼音樂劇 《Volume Up》場自表演名單。（圖／翻攝Ticket Plus遠大售票系統）
▲▼音樂劇 《Volume Up》場次表演名單。（圖／翻攝Ticket Plus遠大售票系統）
▲▼音樂劇 《Volume Up》場自表演名單。（圖／翻攝Ticket Plus遠大售票系統）
 
▲▼音樂劇 《Volume Up》場自表演名單。（圖／翻攝Ticket Plus遠大售票系統）
 
▲▼音樂劇 《Volume Up》場自表演名單。（圖／翻攝Ticket Plus遠大售票系統）
 
▲▼音樂劇 《Volume Up》場自表演名單。（圖／翻攝Ticket Plus遠大售票系統）
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

影音／韓團UP10TION李歡喜、李東烈抵台！義賣私人物品獻愛心

韓團UP10TION李歡喜、李東烈來台遇颱風！趁風雨小跑去買牛軋餅

11月追星／EXO燦烈、GOT7 Mark台北桃園搶人大戰！朴恩斌來台倒數

町田啓太來台1／懶爭遺產只要5籠小籠包　見1籠10顆：完了吃不下

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞