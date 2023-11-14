查無出境紀錄！銀樓大亨涂誠文搜索前消失遭通緝　北檢要查洩密

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檢方9月間已對涂誠文實施境管留置，11月1日發動搜索並拘提相關涉案人等到案，但涂誠文卻不知去向。黃國昌12日在臉書披露此事，黃痛批「這種臭不可聞的爛事，一而再、再而三發生在關係良好的洗錢犯身上，到底要人民如何信賴政府掃蕩詐騙洗錢的決心？還是偵辦的密度與強度，隨著政商關係而有所不同？」
對此，北檢表示，涂誠文未到案部分已改分「偵」案，因認其逃匿，13日發布通緝，此外會另分他案偵辦，釐清是否有辦案人員涉嫌洩密。
至於11月1日搜索當天，檢警拘提幣竟公司張姓營運長、幽默科技徐姓董事長及銀樓員工等5人到案，檢察官複訊後，依涉嫌違反《銀行法》等罪嫌向法院聲押獲准，另3名被告10至20萬不等交保。
事實上，涂誠文另有一起涉嫌違反《銀行法》的地下匯兌案已被起訴，一審獲判無罪，二審逆轉改判5年，經最高法院撤銷發回，高院更一審將在11月15日宣判，高院已於宣判前，也就是9月間對涂誠文裁定延長限制出境、出海2個月。
睿森銀樓之所以備受關注，主要是因去年11月間，88會館負責人郭哲敏也同樣在檢警搜索前夕出境後未歸。當時媒體曾披露，有不少警界高官及檢察官曾於2020年1月17日及同年7月10日分別出入88會館及睿森銀樓接受招待。郭哲敏今年8月間已自泰國遣返歸案，目前羈押中。