高空屋率有解！8旬母住安養院 她賣待拆老家「1原因」大賺退休金
日本全境空屋率達13.6%（台灣是8.77%），許多鄉下破舊老房子，子孫放棄繼承，掀起一波外國人搶購改建B&B熱潮。不過，日本有2名女兒在80多歲獨居老母親搬去安養院後，決定賣掉屋齡50多年的待拆老家，原先對賣房金額不抱期待，沒想到卻因「1特別規定」減少600萬日元（約新台幣130萬元）稅賦負擔，獲利是父母當初購屋的好幾倍，讓2名女兒意外獲得高額退休金，養老不用愁。
記者徐銘穗/綜合報導
日本媒體「マネー現代」報導，化名S女士的50多歲女性，父親在多年前已經過世，80多歲母親雖然在老家生活了一陣子，獨自生活已變得困難，後來便住進了長照機構（安養院）。S女士和唯一、同樣也已出嫁的妹妹商量，在母親同意下決定賣掉屋齡50年的老家，並均分賣掉的錢。
在賣房的過程中，S女士的老家因符合日本「3000萬日圓扣除特別規定」，也就是居住者在搬走3年後當年的12月31日前賣掉，就可省下600萬日元（約新台幣130萬元）稅賦負擔。
因此，S女士因此在母親的同意之下，決定將這棟65坪、兩層樓高的房子賣掉。由於屋齡已經超過50年，一間建築公司收購後將拆除並改建成兩棟新房屋，最終成交金額是她爸媽50年前買房時的好幾倍，讓S女士一家相當驚喜。
S女士鬆了一口氣，她再也不用擔心沒錢了，因為以後老人的房費會很高，尤其是人活到100歲的時候，而有了這筆資金，將來養老的經費，就能不愁著落。
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