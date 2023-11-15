66歲小百合長這樣！養生祕方大公開 靠「黑金」老菜脯來潤喉養肺
女星小百合（周玥綺）是民歌時代雙人組「百合二重唱」成員，儘管已66歲仍然保有凍齡外貌，她近日登上年代新聞《聚焦2.0》分享自己的養生祕方，除了勤練氣功來維持肺活量，還靠吃「黑金」老菜脯來潤喉養肺，現場並帶來自己珍藏的30年老菜脯給來賓試吃，令主持人高文音驚呼「真的就是阿嬤床底下的那一罐！」
記者黃盈容/綜合報導
「百合二重唱」曾獲三項金獎加持，曾獲金鼎獎、唱片演唱獎及1991金曲最佳演唱組合，而小百合出道多年，近年較少出現在螢光幕前演出，平時以擔任歌唱老師為主；近日她在年代新聞《聚焦2.0》展現超水準的清唱功力，不僅歌聲繚繞動聽，且外貌、身材皆保養得宜，小百合也透漏自己練氣功已10年，當初是因為要練唱才開始學氣功，沒想到還同時幫助她維持體態，連帶練到核心肌群，體力也變好許多。
除了氣功以外，小百合習慣早睡早起、生活規律，飲食會注意蛋白質和蔬菜的攝取，並公布自己的養肺祕方就是俗稱「黑金」的蘿蔔乾，小百合說，陳年的蘿蔔乾是「越陳越貴、越陳越香」，年份越高價格也越高，所以她平時會用梨子跟一小片老菜脯一起蒸來吃，讓她保有嘹亮的優美歌聲；此外，小百合也將於12/2在台中舉辦「黃金歲月青春99演唱會」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁