印尼鬼后撞臉LISA！《屍禁》洗屍1000天惹咒上身 觀眾看完狂抽搐
改編自東南亞真實靈異故事，將最陰「鬼洗屍」降頭咒搬上大銀幕的《屍禁》，由新一代鬼后「印尼版Lisa」咪卡譚巴勇主演，成為印尼影史觀影人數最多的「十大賣座電影」。在印尼上映時，網友接連於戲院直擊兩名女觀眾疑似中邪，其中一名翻白眼、全身抽搐嚇壞眾人，另一名先是發狂想揍同行友人，隨後發癲昏厥，影片在社群媒體上瘋傳，讓網友驚呼：「戲院現場比電影還可怕！」
記者黃雅琪／綜合報導
改編自百萬人追蹤的網路作家SimpleMan的恐怖小說，真實取材自女主角親身經歷，找來新一代鬼后「印尼版Lisa」咪卡譚巴勇（Mikha Tambayong）擔綱主演，在片中驚悚詮釋有特殊命格的女傭「席莉」，被有錢人家女主人選中，接下一個「不可以放棄」的高薪工作，卻意外惹咒上身，被迫困在沒電、自來水的深山小屋，必須完成1000天的「鬼洗屍」，過程中怪事接連發生，一步步逼人至崩潰邊緣！
演員、歌手、模特兒三棲的咪卡，是印尼備受愛戴的新星，因為外型高挑、五官神似韓國大勢女團BLACKPINK的Lisa，受印尼媒體與網友形容為「印尼版Lisa！」不僅曾替迪士尼《尋龍使者：拉雅》首位東南亞公主「拉雅公主」配音，2018年開始演出多部恐怖電影，2023年主演Disney+ Hotstar印尼原創恐怖影集《血之術咒》，並在同年再次與恐怖大師齊莫史坦波合作，擔任叫好又叫座的鬼片《屍禁》女主角，用演技讓觀眾嚇得坐立難安，在印尼被封為新一代鬼后。
咪卡坦言《屍禁》是她演藝生涯最大挑戰，不僅要從零開始學習不熟悉的爪哇語與當地文化，花了一個多月才能自然演繹台詞。該片也真實取景在偏遠深山，拍攝期間正值雨季，天氣不是非常炎熱就是狂風暴雨，其中一幕重頭戲，女主角面對厲鬼在田裡赤腳拔腿狂奔，拍攝過程出現過敏症狀，整隻腿腫脹，勇於挑戰的她笑說：「儘管如此依然十分愛拍鬼片！」《屍禁》12月1日在台上映。
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