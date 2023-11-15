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陳思璇昔被傳祕密生子！消失1年淡出演藝圈　近照被陳志強曝光了

▲陳志強（中）曬出陳思璇（右）近照，陳思璇已1年沒更新社群，淡出螢光幕前多時，讓粉絲都非常想念。（圖／陳志強臉書）
▲陳志強（中）曬出陳思璇（右）近照，陳思璇已1年沒更新社群，淡出螢光幕前多時，讓粉絲都非常想念。（圖／陳志強臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

48歲名模陳思璇擁有113公分的大長腿，因此有「長腿名模」的封號，2017年主持《名模出任務》後鮮少出現在螢光幕前，還被傳出一度偷生小孩，不過遭她否認，連社群也停留在去年9月。昨（14）日陳志強在臉書上，PO出夫妻倆和陳思璇的合照，寫下「我的婚前婚後女神。」

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陳志強昨日在臉書上，曬出一張「左擁右抱」的照片，右手摟著老婆曾智希，左手摟的則是好久不見的陳思璇，由於陳思璇消失螢光幕前多年，罕見出現在好友的照片中，引起網友關心，「是好久不見的璇姊耶」、「思璇一直都這麼美」、「好久沒看到思璇姐姐！越來越逆齡像少女般。」

▲陳思璇（左）跟陳志強私下交情很好。（圖／陳思璇臉書）
▲陳思璇（左）跟陳志強私下交情很好。（圖／陳思璇臉書）
事實上，陳志強曾在節目上說過，當年他與陳思璇同公司，剛退伍的他進入公司，見到以美腿著稱的陳思璇從遠處走來，「是我當時見過最美的女人」，陳志強甚至還告白陳思璇，卻被黃志瑋搶先一步，不過兩人後來也成為很好的朋友。

▲陳思璇臉書最新貼文停留在去年9月。（圖／陳思璇臉書）
▲陳思璇臉書最新貼文停留在去年9月。（圖／陳思璇臉書）
陳思璇最近一次上新聞，已是去年代言保養品的廣告，臉書則停留在去年9月宣導乳癌防治，整個人幾乎銷聲匿跡。2017年她被傳出在外面生了小孩，她否認並反嗆：「對啊，我生了，而且還吃了胎盤！」最後強調：「我又沒有消失過，一直在工作不是嗎？怎麼會有這種誤解！」

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