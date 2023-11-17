智慧城市如何提升生活品質？智慧城市應用、例子一次看

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智慧城市是什麼？智慧城市英文是 Smart City，因此又被稱作智慧都市，智慧城市主要指的是運用各種新一代的資訊科技，來優化都市管理和服務，以提升市民生活品質、改善基礎建設，同時也能使都市推動永續性及加速經濟發展！
其實智慧城市定義至今仍相當廣泛，目前在國際上受到較多人認同的智慧城市定義，是根據聯合國公共管理網路 2013 年發表的一份報告《創新 2.0 視野下的智慧城市》中，將智慧城市定義為「新一代資訊科技支撐、知識社會下一代創新（創新 2.0）環境下的都市形態」。
簡單來說，智慧城市不僅僅是資訊科技的應用，更是一種以創新為特色的城市發展方式，它應用通過面向知識社會的創新 2.0 的方法論，建構使用者創新、開放創新、大眾創新、協同創新為特徵的都市，打造可持續的創新生態系統。
而智慧城市概念最早源自於 IBM 所提出的「智慧地球」，是指透過新一代的資訊科技，例如物聯網、雲端運算、人工智慧 AI 等，應用到城市中的交通、電力、自來水、建築物等設備系統，形成有效率、加速經濟的互動，最終達到提升政府效能，同時也改善市民生活品質。
因此，目前各國政府都將建設智慧城市此一事，視為提升城市競爭力的重要指標！且根據國際城市策略師布特・高漢（Boyd Cohen）提出的智慧城市輪（Smart City Wheel），可將智慧城市應用分為六大面向、三個子項目的範圍來看：
二、智慧城市利弊有哪些？快速了解智慧城市好處和風險
（一）不可不知 5 大智慧城市好處！
1. 智慧城市生活品質提升：智慧城市主要是透過改善基礎建設系統，並充分運用各種智慧技術，為市民創造更好的生活與工作環境！例如可以體驗到更短的通勤時間，使用更便捷的交通運輸系統，行走在更安全的街道上，享受到更充足的綠地以及更清新的空氣等，以上皆說明了智慧城市如何提升生活素質。
2. 智慧城市交通：上述提到的改善城市基礎建設系統，簡化交通運輸工具正是其中之一！主要是透過數位連線的方式，以實現即時監控交通狀況、簡化通行費及停車費的支付流程，為的就是提供市民更有效率的交通運輸服務。而智慧城市積極推動交通運輸的數位轉型，旨在讓市民擁有更多元的交通方式，並實現大眾運輸工具的現代化。
3. 智慧城市安全：智慧城市可透過先進的設備和監控系統，提供安全可靠、值得信賴且便民的數位服務！例如在城市的街道、公園、住宅區等公共區域，配備傳送器、閉路電視攝像機以及語音辨識系統，以便輕鬆辨識車牌、跟蹤車輛位置，甚至實施即時的測謊儀測試。而藉由這些技術的應用，不只有助於預防和應對潛在的安全問題，能夠使警方更有效地應對犯罪活動，同時也使市民享有更高的公共安全保障。
4. 智慧城市經濟：現今的智慧城市透過投資智慧科技，積極推動經濟成長，如同上述所提及到的，提供更可靠的基礎建設、更簡便的運輸服務、更完善的數位通訊設備與系統等，吸引各家企業前來投資與發展，以刺激城市經濟成長速度！
5. 永續智慧城市：有鑒於永續性已成為全球居民的重要議題，可見許多城市政府都正在努力探索智慧城市技術，積極推動城市環境可持續發展的永續性！例如藉由數位解決方案，來提高能源效率、推動永續性資源管理，同時監測並減少碳足跡，以減緩碳排放對環境所造成的衝擊。
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（二）智慧城市風險是什麼？談智慧城市資安重要性
從上述可知，智慧城市服務透過物聯網，可以將彼此串連成一個巨大系統，除了提高行事效率、提供便民的數位服務之外，更能達到提升市民生活品質；但同時也可能會帶來操作風險、資安隱私等憂慮。
為兼顧智慧城市的效率及安全，根據《勤業眾信通訊2019年9月號》的風險諮詢服務專欄中，智慧城市可針對以下 5 大數位科技安全之整合為基礎，採取更加全面的對策。
1. 數位認證平台
2. 隱私設計
3. 網路威脅之智慧分析平台
4. 安全事件處理與韌性
5. 網路能力和意識計畫
三、如何利用智慧城市技術提升生活品質？一起看 5 大智慧城市應用
（一）智慧城市應用1：智慧城市雲端運算
雲端運算是一種透過網路提供多種運算服務的智慧城市技術平台，其中包括伺服器、儲存體、網路功能、資料庫、軟體、分析以及智慧城市相關的情報資訊。此種運算方式不再侷限於本地伺服器或個人電腦，而是透過雲端架構實現，允許政府和相關機構進行數據儲存、處理與分享，以達到更有效地管理智慧城市運作，並提供更便民的公共服務，最終將能改善並提升生活品質。
舉例來說，政府目前透過雲端運算技術提供的 e-bill 全國繳費網平台，無論是水電費、瓦斯費、電信費，還是信用卡費等等，全民皆只需透過一支手機或一台電腦登入就能完成繳費！同時還能夠使用多元支付工具繳費，如信用卡、金融卡、台灣 Pay 等，讓你不用特地攜帶紙本帳單出門，只要掃描帳單上的 QR Code，就能輕鬆完成支付，而且支付後還能即時線上查詢，操作起來不僅方便又安心。
由於雲端運算能夠實現更高效的資訊共享，提高決策的即時性和精確性，並為市民提供更便捷、智能的服務，擁有加速創新、提高效率、降低成本等好處，因此雲端運算已成為不可或缺的智慧城市技術！
（二）智慧城市應用2：智慧城市 AI
人工智慧 AI 是指電腦系統模擬人類認知能力的技術，像是分析資料、學習新資訊以及處理問題等，主要概念是利用數學與邏輯，以仿效人類的思維過程，並推理做出明智的決策。而成熟的 AI 系統，不僅能夠根據現有資料中的模式來預測、採取行動，還能夠透過錯誤學習，並迅速且精確地處理新資訊，而且適用於各種複雜情境！例如汽車的自動駕駛功能、影像辨識程式和虛擬助理等應用。
例如新竹市政府曾與國網中心、國立交通大學簽署「AI 人工智慧公共數據合作與應用備忘錄」，也就是透過 AI 人工智慧的技術收集城市人口、活動和交通資料，進行即時動態分析。有助於規劃智慧城市的公共設施和交通運輸，並提供更便利的智慧服務，其中國網中心所開發的自動化車輛計數與分類系統將起到關鍵作用！它可以收集路口和道路上的車流資訊，並分析統計車流數量、車輛種類和路口交通熱點等數據，並將這些資訊提供政府相關部門，以作為未來交通優化的重要參考資料，同時也有助於減少市民在交通擁擠方面的困擾。
如上實例應用可知，人工智慧技術在城市之中的 AI 城市，將能改善與城市的互動，例如可以快速發佈資訊給市民，以實現更有效的資訊傳遞，並加速推動智慧建築、智慧路燈、智慧交通等一系列城市規劃，打造更智慧、更便捷、更環保的智慧城市。
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（三）智慧城市應用3：IoT 智慧城市
物聯網（IoT）也屬於一種智慧城市技術，是各種產品、裝置和設備的組合，將其連接到雲端，主要目的是收集和安全傳輸資料，以實現即時資料收集、深入資訊分析，以提高智慧城市運作效率並改善居民的生活品質。
而全球的智慧城市皆積極應用物聯網（IoT）技術，例如政府經常地將聯網（IoT）應用於「遠程監控、預測性維護」這 2 大重要領域，以便城市管理者能夠瞭解並改善整個城市運作與狀況，以促使智慧城市能夠更聰明地運作、提供更便民的服務！
以台南市為例，由於台南的西部沿海地帶有 60％ 屬低窪區，每當遇上豪雨就容易造成災情，因此台南成為全國第一個運用用物聯網（IoT）技術防災的地方政府，推出「智慧防汛網建置計畫」，分析整合歷史趨勢的數據，預測出防洪最佳模式，以便決策者能盡速掌握、改善水情。同時也結合「台南水情即時通 APP」，透過開放資料讓市民也能隨時查詢瞭解水情狀況。
（四）智慧城市應用4：區塊鏈智慧城市
區塊鏈屬於去中心化的一種數位資料庫，其中的資訊可以在廣泛可公開存取的網路上，同時使用與共用；也就代表區塊鏈能使得網路參與者，在沒有集中式管理者的情況下，可靠且透明地共享資料。
由於區塊鏈實現運用安全、透明、分散的方式，共享城市內各種資料與訊息，以達到提高城市運作效率、確保數據完整性，並改善居民的生活品質。 因此許多組織與政府正在投資此智慧城市技術，期望能簡化複雜的流程、加快交易驗證速度，以建立更高效的供應鏈，並減少詐騙風險。
例如台北市立聯合醫院於 2020 年 10 月參與衛福部委託研究計畫，以區塊鏈技術打造了「照護資訊整合平台」，平台經由區塊鏈技術去中心化設計，只存放醫療資料的調閱紀錄，使民眾在平台上透過授權智能合約後，醫療院所即可直接調閱存放於各家系統的醫療資料，如此一來不僅降低集中式的資安風險，更加速照護服務並提高醫護品質！
（五）智慧城市應用5：智慧城市邊緣計算
邊緣計算是一種將運算處理的基礎結構，更接近實際資料來源流程中的技術，以助於減少網路通訊中的延遲，並降低過度使用頻寬，確保即使是間歇性雲端連線的環境中，同時持續運行服務！
智慧城市邊緣計算是指在智慧城市內，結合了物聯網（IoT）、人工智慧（AI）以及雲端解決方案的情況下，將運算處理接近數據源頭，以實現更高效的數據處理和即時反饋。這種方法有助於提高智慧城市的反應速度和效率，並確保智慧城市的運作順暢，以便滿足市民對生活品質的需求。
舉例來說，台北市政府和研揚科技合作，建立擁有 6,000 多盞路燈的全市智能照明平台，該系統不只可應用在戶外智能路燈控制，還能擴展到進行交通監控、智慧看板及微氣象站等功能，適用於十字路口等多個交通樞紐，以監控車流及人流數量；同時搭配 AI 模組進行邊緣計算，來針對停車計時收費等，促進智慧城市運營效率，也提高市民滿意度並降低成本！
四、六都積極發展智慧城市！台灣智慧城市例子分享
（一）台灣智慧城市例子：台北市
台北市最早從 2007 年開始推動智慧城市，至今已推動涵蓋「智慧交通、智慧教育、動物福利、城市旅遊、智慧生活、智慧長照／醫療」等多樣化的智慧城市政策，同時數位政府與各類生活服務的應用程式也逐漸定形。
以其中的智慧交通為例，台北市政府為提升公車行車安全，創全國之先推行「公車安全駕駛試辦計畫」，於市區公車裝設智慧工具——先進駕駛輔助系統（ADAS），其具備三項主要功能，包含前方防碰撞、車道偏移的預警，以及行車盲點偵測，可達到警示駕駛員及時採取有效的之防衛駕駛措施，減輕駕駛員行車負擔並提升行車安全。
（二）台灣智慧城市例子：高雄市
高雄市政府擅長運用科技找出市民在該座城市生活時的痛點，並使用智慧打造更便民的新服務，加以改善現今狀況，因此高雄市已連續 4 年獲「智慧城市創新應用獎」，獎項遍佈「智慧交通、智慧政府、智慧安全、智慧農業」等領域。
如上述台北的智慧城市例子，高雄同樣以智慧交通舉例，高雄市政府因地制宜，提出設置「路口智慧感測系統」，主要用以自動取締違規「高雄式左轉」的騎士，同時也對於闖紅燈、違規行駛人行道等狀況，都能有效監測，以提升用路人的安全。
（三）台灣智慧城市例子：新北市
新北市於 2019 年人口正式突破 400 萬人，直接躍升成為全台人口最多的城市，同時也是一座人口十分密集的城市，因此新北市政府優先注重「社會安全」的智慧城市政策！運用大數據結合情資，並開發「治安交通事件分析與視覺平台」，以破解詐騙車手的 ATM 犯案熱點，藉此案件分布與集中趨勢，提前部署警力、強化偵查，順利為市民擋下多件金錢詐騙。
此外，由於新北市的範圍廣闊，有山又有海，為了顧及居住在偏遠地區的市民，新北市府也發揮居家醫療精神，期望將建構成一座健康智慧城市！因此積極地推動「智慧醫療、友善社福、智慧生活」等相關智慧城市政策，像是利用無人機送藥、打打造 AI 智能衛生所，希望能讓居住在交通不便地區的市民們，就近即可獲得該有的便民服務。
（四）台灣智慧城市例子：台中市
台中市 2016 年就藉創意小吃、便捷交通與良好生活機能，受到 CNN 表揚為全台最宜居城市！因此直至近年，台中市政府希望能運用大數據洞察、解決市民最在意的「空汙、交通、社會安全」問題，努力想顛覆空汙與塞車的強烈負面印象，將宜居城市可以持續進化成發展與永續攜手並進的智慧城市。
為解決最嚴重的空汙問題，台中市政府致力在各大工業區與空汙熱點，設置多達近千組的「微型感測器」，全年無休地監測台中的空氣品質，希望藉此「空氣監視器」讓科技結合人力，能更加準確地掌握科學數據，並揪出不法的空汙源頭！
（五）台灣智慧城市例子：台南市
身為台灣第一古都的台南市，至今仍是一座保有老靈魂的城市，如今一同推動智慧計畫，不僅要用科技智慧規劃永續城市的藍圖，更要延續這裡的歷史文化底蘊，讓這座第一古都能夠再立足百年！像是為了不浪費南台灣的炙熱陽光，台南市政府直
（六）台灣智慧城市例子：桃園市
桃園市擁有「台灣國門」之稱的桃園國際機場，可說是台灣面向國際世界的第一扇門！而桃園市於 2014 年升格為直轄市，躋身六都之一，且連續 7 年人口成長，使得不少民眾看準了這座城市的「社會福利與親民房價」，進而選擇定居桃園市，甚至寧願每日通勤到雙北市工作。因此桃園市政府同時也運用智慧交通政策，打造「北北桃一日生活圈」，以強化機場、機捷與聯通道路之間的連結實用性，並提升公共安全性，讓每日往返的市民能夠兼顧安居與樂業。
另外，除了智慧交通的政策，桃園市政府也在推動 SDGs，希望能透過導入科技解決「空氣汙染、碳排放量及災害防治」等議題，接續邁向永續智慧城市！因此桃園市於 2019 年拿下了「ICF 智慧城市」Top7 之首，智慧治理的成果備受關注。
五、因應智慧城市發展趨勢 房產業致力於推動 PropTech！
目前台灣智慧城市的發展現況，除了上文所提及的 6 都之外，其實全台 22 個城市，都正在運用智慧科技解決在地問題！
而在智慧城市的藍圖下，房產業近年也因應未來智慧城市的發展趨勢，致力於推動 PropTech 房地產科技，例如信義房屋透過「AI」智能找房，希望能夠以數位賦能，提供消費者更實用、貼心的服務，並縮減大家苦苦尋覓房子的時間成本。
其中的「AI 智能推薦」功能，能透過大數據比對，直接找出你有興趣的物件，推薦更多適合的優質好宅，因為「AI 智能推薦」，會將大數據分析、比對，找出房屋特色與客戶線上軌跡、線下行程等資訊，然後 AI 就能幫助你將符合條件的屋子一網打盡，精準地網羅，大家想尋找的房屋價格及地區，等於是客製化的找房體驗，又快、又貼心的找到理想房型！
看完以上智慧城市的介紹，也了解房產業最新的 PropTech 趨勢後，若剛好想要買房卻還遲遲難以下手的話，不如聰明善用各種工具、高效篩選物件，讓你在眾多選擇中找到幸福家園不是夢。