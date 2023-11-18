影／大群柯基犬寶寶攻陷瑜伽教室 亂竄搗蛋卻無法生氣！可愛爆擊
內有萌寵，請慎入！立陶宛一家「狗狗瑜伽教室」，讓學員在伸展身體時也能「撸狗」，達到身心靈極致療癒的享受。日前狗狗瑜伽教室來了群超活潑的柯基犬寶寶，牠們在教室裡橫衝直撞，不講「武德」咬人襪子、頭髮，亂竄搗蛋卻讓人無法對牠們生氣。網友被可愛融化，驚呼：「不敢想像這會有多幸福！」
記者徐銘穗/綜合報導
立陶宛「狗狗瑜伽教室」近期在IG發布12隻柯基寶寶突襲現場影片，只見牠們一出籠就把整個瑜伽教室當遊樂場，咬著學員的衣服、手機吊繩、甚至是頭髮與襪子，有的直接踩上趴著做瑜伽動作學員的背，甚至成群穿梭在各個瑜伽墊間，還有隻呆萌柯基寶寶忙著追同伴，不慎追撞上金髮瑜伽妹子的臀部。
除了柯基寶寶外，「狗狗瑜伽教室」IG上也分享有黃金獵犬寶寶、邊境牧羊犬寶寶、巴哥犬寶寶、大麥町寶寶與薩摩耶寶寶們一同「做瑜伽」的影片。據「狗狗瑜伽教室」IG說明，這些可愛的狗狗都是從專業犬舍「支援」而來的。
據悉，「狗狗瑜伽」是一種近年從歐、美、日興起的瑜伽方式，其英文Doga也是新創字，結合Dog（狗）與 Yoga（瑜伽）二字而成，台灣偶而可見飼主與毛孩一同體驗瑜伽的療癒系活動，但似乎沒有成常態趨勢。