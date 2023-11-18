台灣最強景點在台北！前9月776萬人造訪　第2名拼贏北港朝天宮

影／大群柯基犬寶寶攻陷瑜伽教室　亂竄搗蛋卻無法生氣！可愛爆擊

▲立陶宛一家「狗狗瑜伽教室」，讓學員在伸展身體時也能「撸狗」，達到身心靈極致療癒的享受。（圖／翻攝IG@puppyoga_lietuva）
▲立陶宛一家「狗狗瑜伽教室」，讓學員在伸展身體時也能「撸狗」，達到身心靈極致療癒的享受。（圖／翻攝IG@puppyoga_lietuva）

記者徐銘穗/綜合報導

內有萌寵，請慎入！立陶宛一家「狗狗瑜伽教室」，讓學員在伸展身體時也能「撸狗」，達到身心靈極致療癒的享受。日前狗狗瑜伽教室來了群超活潑的柯基犬寶寶，牠們在教室裡橫衝直撞，不講「武德」咬人襪子、頭髮，亂竄搗蛋卻讓人無法對牠們生氣。網友被可愛融化，驚呼：「不敢想像這會有多幸福！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
立陶宛「狗狗瑜伽教室」近期在IG發布12隻柯基寶寶突襲現場影片，只見牠們一出籠就把整個瑜伽教室當遊樂場，咬著學員的衣服、手機吊繩、甚至是頭髮與襪子，有的直接踩上趴著做瑜伽動作學員的背，甚至成群穿梭在各個瑜伽墊間，還有隻呆萌柯基寶寶忙著追同伴，不慎追撞上金髮瑜伽妹子的臀部。

▲整個瑜伽教室就是這群柯基寶寶的遊樂場。（圖／翻攝IG@puppyoga_lietuva）
▲整個瑜伽教室就是這群柯基寶寶的遊樂場。（圖／翻攝IG@puppyoga_lietuva）
除了柯基寶寶外，「狗狗瑜伽教室」IG上也分享有黃金獵犬寶寶、邊境牧羊犬寶寶、巴哥犬寶寶、大麥町寶寶與薩摩耶寶寶們一同「做瑜伽」的影片。據「狗狗瑜伽教室」IG說明，這些可愛的狗狗都是從專業犬舍「支援」而來的。

▲除了柯基寶寶外，還有黃金獵犬寶寶、邊境牧羊犬寶寶陪上課。（圖／翻攝IG@puppyoga_lietuva）
▲除了柯基寶寶外，還有薩摩耶寶寶、博美寶寶等陪上課。（圖／翻攝IG@puppyoga_lietuva）
據悉，「狗狗瑜伽」是一種近年從歐、美、日興起的瑜伽方式，其英文Doga也是新創字，結合Dog（狗）與 Yoga（瑜伽）二字而成，台灣偶而可見飼主與毛孩一同體驗瑜伽的療癒系活動，但似乎沒有成常態趨勢。

更多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請加入「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台」粉絲專頁  

咖啡店養百隻哈士奇！開門如拆遷大隊　短腿柯基錯棚「穿梭胯下」

呆萌柴犬拍美食廣告「興奮到模糊」！成品照笑翻600萬人：想買了

柴犬遇「無頭機器狗」步步緊逼　一屁股坐下直視前方：嚇不倒我的

尿急柴犬先掛門口！出來一堆人「變觀光景點」　牠傻眼：誰能救我

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞