你的時尚不是我的時尚　抵制快時尚是環保或者只是「時尚傲慢」？

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然而，Vestiaire Collective在2022年就開出第一槍，宣布禁止「快時尚品牌」在平台上銷售，成為第一個封殺快時尚的二手交易平台。去年Vestiaire Collective宣布這決定時，普遍獲得不錯的迴響，但近日將封殺的品牌範圍進一步擴大，Abercrombie & Fitch、Gap、H&M、Mango、Uniqlo、Urban Outfitters和Zara等等知名品牌都被列入「快時尚」後，掀起許多爭議。
首先，若按照Vestiaire Collective說法，封殺快時尚是想要抵制過度消費，那麼一開始的初衷恐怕就有待商榷，抵制過度消費的訴求對象應是消費者的行為，而與哪種品牌無關，畢竟浪費並非只發生在所謂快時尚品牌上，有人花大錢買下名牌服飾依然只穿一次就丟，也有人Uniqlo衣服一穿就是好幾年。
再來，Vestiaire Collective宣稱委託外部機構研究，依據低價、更新速度快、產品範圍過廣、上市速度過快、促銷力道強等5項標準來定義何為「快時尚品牌」。但是，低價顯然就是很具爭議的標準，恐怕許多消費者未必認為Mango、Zara、A&F等牌子的產品屬於「低價」，根據購買力不同，有些人的低價品可能是另一群人的奢侈品，由誰說了算？
其實，雖然Vestiaire Collective用了很多理由來解釋平台封殺快時尚品牌的決定，但早在2022年，Vestiaire Collective的聲明稿就透露，快時尚品牌的二手品「因為缺乏價值」，在平台上的轉賣成交率非常低。Vestiaire Collective禁止快時尚品牌在平台上販售，或許只是單純出於平台運營的成本經濟考量，為了將資源投注在其他更多轉售價值較高的精品牌子上面。
當然，快時尚被詬病已經行之有年，大量生產大量消費背後造成的浪費、剝削和不環保，越來越受到關注與批評，因此，許多品牌包括ZARA、H&M、Uniqlo、SHEIN都已經陸續宣布轉型計畫，開始調整生產與銷售模式。而要促成這些品牌確實完成轉型，也肯定需要消費者重新思考自己的行為，就如同Vestiaire Collective所說的「思考第一，購買第二」。
只是這整個過程，若是由某一平台業者來把控話語權與決策權，由他們來定義時尚與快時尚，低價與精品之間的分界，那恐怕就免不了要被質疑是時尚傲慢，以及假借環保之名來遂行鞏固本身利益的手段了。
對此，許多網友也在相關新聞底下留言，「應該是要購買質量好耐穿、倡導惜物的概念吧？快時尚品牌不是原罪，定價貴和便宜各有它的客群，減少對地球資源的消耗，降低過度膨脹而產生的浪費，才是根本之道」、「我就算買快時尚的衣服也可以穿超過五年十年，那為什麼要花大錢買超過自己經濟能力的衣服呢」、「絕大部分所謂 fast fashion 賣的是 diversity 而不是叫人不停買及丟舊再買，好多人一件都穿好多年，一件衣服穿與洗次數隨時過千次。那些綜橫 ball 場每件衣物只穿一次就賣或丟的才真浪費」、「諷刺的是很多奢侈品牌寧願燒掉賣不出去的衣服，也不願打折」。