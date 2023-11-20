歐德台灣之音藝術饗宴移師南台灣　邀舊客戶享音樂盛會

特企／米其林餐盤主廚入菜必備竟是這瓶？揭開好料理關鍵秘密

▲鮮乳是這道甜點的靈魂，經過反覆嘗試不同的鮮乳後，最後讓主廚表現最佳風味的，是能傳遞可麗露優雅香氣的瑞穗鮮乳。（圖／品牌提供）
▲鮮乳是這道甜點的靈魂，經過反覆嘗試不同的鮮乳後，最後讓主廚表現最佳風味的，是能傳遞可麗露優雅香氣的瑞穗鮮乳。（圖／品牌提供）

本報訊

米其林餐廳，作為卓越品質的代名詞，贏得米其林評審的味蕾。主廚精湛技藝，追求最優質的食材，每一餐都是味蕾的藝術饗宴！讓我們了解兩位米其林餐廳主廚做出好料理的關鍵秘密！

我是廣告 請繼續往下閱讀
薩瑪法國小館　甜點藝術的完美當下

開業一年即入選米其林餐盤，被譽為高雄最難訂餐廳之一的「薩瑪法國小館」，其招牌甜點可麗露背後費了不少功夫。主廚陳楷為認為，甜點是米其林餐廳重要的句點，可麗露像傳統工藝，最主要在於做漿的方式，會因為天氣的溫度、現場的濕度、漿的溫度而有所不同，所以每次從烤箱出來都有所變化。堅持可麗露傳統製法，依照不同氣溫溼度調整烤箱，每顆可麗露都是以當下最完美的條件製作。

追求對可麗露的品質　源自使用國際金獎鮮乳
 
鮮乳是這道甜點的靈魂，經過反覆嘗試不同的鮮乳後，最後讓主廚表現最佳風味的，是能傳遞可麗露優雅香氣的瑞穗鮮乳。主廚提到：「嘗試過不同鮮奶，我最喜歡瑞穗鮮乳的香氣和風味！」瑞穗鮮乳源自A級乳源，低溫直送，保留原始新鮮。其品質穩定，有著獨特優雅的天然奶香味，與可麗露其他食材完美協調，每一口都帶來滿足感！

台南米其林餐盤主廚　融合在地風味與國際水準的美味

對於台南米其林餐盤法式餐廳「Principe原則」來說，新鮮取材一直是其唯一原則，對台南有著深厚情感的主廚蔡承佑，思考如何將台南在地文化、美食融入餐點。「從小奶奶煮的晚餐就常常出現魚虱目魚肚、土魠魚料理，是台南小吃元素之一。」深受奶奶的料理啟發，虱目魚成為餐廳的特色料理之一。

令人驚豔的虱目魚料理　背後的秘密配角

虱目魚因其肉質細白、味道鮮美、豐富蛋白質，又稱為Milkfish。獨創料理搭配法式千層酥及魚骨熬製而成的醬汁一起享用，魚骨醬汁加入熬煮濃縮過的鮮奶，做為秘密的引味，賦予料理獨特奶香，與虱目魚香味相得益彰。主廚蔡承佑特別採用台灣新鮮虱目魚，搭配國際品質金獎肯定的瑞穗鮮乳入菜。瑞穗鮮乳經過1039項嚴格檢驗，新鮮直送，連續七年獲得國際雙料榮耀，確保虱目魚的新鮮風味與鮮奶完美結合，融會台南在地美味，展現國際水準的品質，呈獻最佳饗宴！

歐德台灣之音藝術饗宴移師南台灣　邀舊客戶享音樂盛會

麥當勞攜手鼻妹推首部「微寒劇」！香蕉巧克力雙餡派初秋暖心暖胃

2023年台灣企業永續獎出爐　王道銀行拿下6大獎項

特企／台畜「NO MEATING一植肉」攜手日本宏碁　引進台灣美味

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞