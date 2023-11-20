孕媽咪每6人就有1人妊娠糖尿病 「這些」高危險群注意4招穩定血糖
【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據衛福部資料顯示，110年7月1日至112年6月30日，懷孕24－28週產檢妊娠糖尿病篩檢服務人次超過23萬，初步發現異常率約為17.2%，約每6位孕媽咪，就有1位妊娠糖尿病。國健署提醒，妊娠糖尿病高危險族群在孕期時，需特別留意血糖數值、定期產檢，並透過4要訣穩定血糖。
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妊娠糖尿病孕產風險增 善用篩檢掌握4要訣國健署表示，國外文獻指出，患有妊娠糖尿病的孕婦罹患妊娠高血壓的風險是沒有妊娠糖尿病者的1.9倍、引產風險為1.4倍、剖腹產風險為1.3倍、早產風險為1.4倍，此外妊娠糖尿病也會影響到胎兒，胎兒過大的風險是未罹患妊娠糖尿病的1.6倍、入住新生兒加護病房的風險為1.4倍。
妊娠糖尿病高危險族群包含有糖尿病家族史、高齡、肥胖、曾經發生死胎、胎兒畸型、產檢發現胎兒過大、羊水過多等症狀的孕婦，孕期需要特別留意血糖數值及定期產檢。國健署也提供以下4要訣幫助穩定血糖：
依懷孕前身體質量指數〔BMI＝體重（公斤）÷身高2（公尺2）〕進行整體熱量攝取的規劃，並視懷孕期間的年齡、活動量及體重增加情形進行熱量攝取的調整，相關的體重與熱量攝取等問題，建議可找營養師諮詢。
適量攝取全穀雜糧類、水果類、乳品類、油脂與堅果種子類和豆魚蛋肉類，並多食用富含纖維的食物（如：蔬菜、糙米、燕麥等），飲食應儘量清淡又不影響食慾，避免加工或醃製食物；烹調食物宜採清蒸、水煮、涼拌等方式，養成孕期定時定量的飲食習慣。
建議每週3－4次，每次運動前需先暖身10分鐘，接著再進行30分鐘中等強度有氧運動（如：走路、游泳等），再經過10分鐘和緩動作結束運動。每次運動期間可穿插間歇休息，而運動過程中應以微喘、不渴、不熱為原則。
若為妊娠糖尿病孕婦，應定期自我血糖監測，不僅能減少低血糖的發生，也能改善周產期併發症。建議每日血糖值控制在空腹60－95mg／dl、餐後1小時60－140mg／dl、餐後2小時60－120mg／dl。若經飲食、運動調整後，血糖仍未達到正常範圍，可與婦產科或內分泌科醫師討論治療方式。
妊娠糖尿病篩檢有補助 定期檢查早發現早治療此外，自110年7月1日起擴大產檢服務，妊娠第24－28週新增補助妊娠糖尿病篩檢項目。國健署呼籲，孕媽咪們於妊娠第24－28週時，可攜帶「孕婦健康手冊」及健保卡至產檢院所接受空腹、口服75公克葡萄糖1小時及2小時後，共3次血漿葡萄糖測定之妊娠糖尿病篩檢。
國健署署長吳昭軍提醒，由於妊娠糖尿病的孕婦，其母嬰併發症風險相對較高，希望孕媽咪在妊娠第24－28週時，都能善加利用妊娠糖尿病篩檢，以早期發現及早治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59929
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