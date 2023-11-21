台股重返萬七！創新板掛牌7家規模擴增　安永正向看待明年IPO市場

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截至2023年11月21日，今年台灣上市市場共20家掛牌，和去年度家數持平，籌資金額新台幣316.54億元，較去年度增加38.93億元，增幅14%。籌資額最大為科技業的達發科技，籌資89.21億元，占上市總籌資額28.18%。籌資額第二為鴻華先進，籌資75億元，占上市總籌資額23.69%，兩家合計占51.88%的上市籌資額。其中3家為KY公司，分別是永道-KY、六方科-KY及AMAX-KY，籌資額19.22億元。
值得一提的是，台灣創新板市場規模逐漸擴增，今年上市掛牌公司中，有7家是創新板上市分別為泓德能源、雲豹能源、倚天酷碁、走著瞧、台灣虎航、巨鎧精密、鴻華先進，總籌資金額達106.11億元，占上市總籌資額33.52%；與2022年全年度相比，登上創新板的數量增加6家，籌資金額增加99.49億元。
另外，上櫃市場12家掛牌，較去年度減少15家，籌資額約29.73億元，較去年減少54.41億元，減幅約64.66%，主要因2022年疫情趨緩，使得送件家數達到近4年高峰，且2023年無大型籌資公司掛牌所致。上櫃籌資額最大為生技醫療的長佳智能，籌資5.82億元，占上櫃總籌資額19.58%，其次為科技業的南俊國際、宏碩系統，分別占總籌資額13.96%、13.29%，3家公司占上櫃籌資額46.82%，今年無KY公司上櫃。
今年上市櫃企業共有32家，以科技業9家領先，科技業籌資總額為135.29億元，位居第一。台灣持續朝向多層次資本市場發展，另有56家企業申請興櫃，其中依戰略新板條件登板共13家，以科技產業、生技醫療、環保綠能為主。
安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，2023年美國聯準會明顯放慢升息循環腳步，使全球經濟走勢較預期強勁，但復甦動能依然脆弱，而台灣受供應鏈庫存去化程度不一、美中科技貿易戰升溫、核心通膨仍高等因素，景氣呈現內溫外冷。但是近期加權指數在外資買超權值股及AI概念股，指數回到17000點，投資氣氛轉為樂觀，台股後市值得期待。
展望明年IPO市場，黃建澤認為，雖然國際政經情勢多變，但內需成為台灣經濟新動能綠能，環保、數位科技、能源將為主要IPO產業。全球減碳趨勢及政府推動2050淨零轉型目標，再生能源的發展及碳權交易增加產業鏈相關的投資契機。AI智慧發展讓台灣半導體產業占有先進製程優勢，也促使相關產業與市場蓬勃發展。生技產業是台灣政府大力扶持的核心戰略產業之一，且為了提升資本市場競爭力，發布4大產業分類等3大政策，協助生醫產業永續發展。
從申請上市IPO家數來看，截至目前台灣資本市場申請上市有17家，以科技業及生技醫療產業；申請上櫃有13家，以生技醫療產業、綠能環保為主，安永正向看待2024年IPO市場。
至於2023年中國A股預計共有300家公司申請上市，籌資額人民幣3500億元，截至2023年11月20日，較去年分別減少30%和41%。A股推出活躍資本市場政策組合，包含統籌一二級市場動態平衡、階段性縮緊IPO節奏等安排，下半年IPO活動逐漸放緩，到第4季進一步緊縮，造成第四季的IPO數量和籌資額僅占全年的11%和7%，且下半年IPO籌資額是2019年推出科創板和註冊制以來最低。
展望未來，安永認為，2024年的經濟環境和資本市場表現將繼續影響A股IPO發行情況，預計在一定階段內仍將保持緊縮。IPO向符合中國策略的高科技產業產生聚集效應，同時保持更嚴格、透明、審慎的上市監管，不斷提高IPO企業品質。
而2023年香港市場預計共有61家公司申請上市，較去年減少19%，籌資額413億港元，減少 59%，為20年來同期新低。中國內地企業繼續主導香港市場，全年中國內地赴港上市的數量和籌資額分別占總量93%和98%。就行業來看，科技、傳媒和通信IPO數量列第一位，生物科技與健康行業籌資額第一，共有4家物流企業在港上市，IPO數量和籌資額雙雙進入前五。與去年同期相比，前10大IPO籌資額下降70%，全年缺乏大型IPO。
在流動性趨緊、估值持續低迷下，今年以來，港股推出多項改革，增設上市規則18C章，為進行高技術領域的特專科技公司開闢上市通道，以及港交所就GEM改革展開諮詢，擬簡化轉板機制，改善小型股流動性。安永指出，雖然未來全球經濟的預期走弱、地緣政治、美聯儲升息等因素，可能繼續影響香港，但超過百家的排隊企業在香港發行和上市的意願強烈，加上中國內地IPO緊縮，部分企業將轉至香港上市，未來在不利因素逐漸減少、資本市場逐漸穩定後，香港的IPO活動有望復甦。