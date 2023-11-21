Uber Eats登台7周年慶！辦4天市集免費拿贈品　foodpanda揪做公益

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一、綠色市集
攜手 Loopick，於市集現場設有符合食品衛生安全的環保餐具租借服務，Uber One 會員只要出示會員 APP 畫面，即可免費租借環保餐具一組。此外，現場還有 ChargeSPOT 於市集現場租借行動電源，即享前 30 分鐘免費借電，Uber One 會員還可兌換免費借電券。
二、7週年限定聯名商品
台北場邀請超過 20 家人氣排隊名店，包含開業 57 年的「紅葉蛋糕」，現場販售切片版焙烏龍鮮奶油戚風蛋糕，Uber One 會員下載紅葉蛋糕 APP，即享蛋糕現折 30 元；「林聰明沙鍋魚頭」、「得正」手搖飲、「貓下去敦北俱樂部」、「師園鹽酥雞」等，都有會員現場優惠。
三、互動遊戲拿好禮
打造兩台 7 週年專屬尋飽專車，不只陳列 Uber Eats 與 7 大人氣品牌聯名推出的限定聯名商品，消費者還可至尋飽專車完成指定任務，就有機會獲得品牌獨家設計珍奶購物袋、7 週年限定聯名商品、環保餐具、優市或 Uber 優惠序號。
此外，到「Uber Eats生鮮雜貨」尋飽專車輸入指定優惠序號，即可參加抽獎。而 Uber One 會員除獨享額外獲得遊戲機會及加碼贈品外，還可於現場會員服務站參加抽獎，最大獎可獲得 $777 Uber Cash 點數，同時有機會獲得折疊椅、萬用小包、露營椅等好禮。
四、10組表演卡司
Uber Eats 潮有市邀請金曲歌后「魏如萱」、饒舌歌手「熊仔」、靈魂女聲「9m88」、「理想混蛋」、「阿跨面」及「HowZ」共 10 組星級超強卡司獻唱，一同炒熱活動現場氣氛與民眾同歡！
foodpanda今（21）日公布公益計畫，攜手摩斯漢堡、八方雲集、梁社漢排骨三大品牌，推出「#為孩子叫這餐」公益計畫，12月5日前訂購指定公益餐點，每份公益餐點foodpanda即捐出10元給台灣食物銀行聯合會的營養食物箱計畫，為偏鄉弱勢孩童補充營養，同時邀請YouTuber蔡阿嘎擔任公益大使。