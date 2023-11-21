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Uber Eats登台7周年慶！辦4天市集免費拿贈品　foodpanda揪做公益

▲Uber Eats 將於11月25、26日在台北，及12月9、10日於台南，舉辦週年慶活動。（圖／Uber Eats 提供）
▲Uber Eats 將於11月25、26日在台北，及12月9、10日於台南，舉辦週年慶活動。（圖／Uber Eats 提供）

記者周淑萍/綜合報導

Uber Eats為了慶祝登台 7 週年，將於本周末 11 月 25 日及 26 日在台北華山 1914 文化創意產業園區舉露營風格市集「Uber Eats 潮有市」活動，並於12 月 9 日及 10 日則在台南河樂廣場接棒登場。台北首場共匯聚超過 20 攤人氣排隊名店、金曲歌手魏如萱、9m88、熊仔等 10 組露天音樂表演，另有 7 週年限定聯名商品與快閃城市尋飽專車等活動。

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「Uber Eats 潮有市」活動，台北場於 11 月 25 日及 26 日中午 12 點至晚上 9 點在台北華山 1914 文化創意產業園區；台南場在12 月 9 日及 10 日下午 3  點至晚上 9 點在台南河樂廣場。活動四大亮點：

一、綠色市集
攜手 Loopick，於市集現場設有符合食品衛生安全的環保餐具租借服務，Uber One 會員只要出示會員 APP 畫面，即可免費租借環保餐具一組。此外，現場還有 ChargeSPOT 於市集現場租借行動電源，即享前 30 分鐘免費借電，Uber One 會員還可兌換免費借電券。

二、7週年限定聯名商品
台北場邀請超過 20 家人氣排隊名店，包含開業 57 年的「紅葉蛋糕」，現場販售切片版焙烏龍鮮奶油戚風蛋糕，Uber One 會員下載紅葉蛋糕 APP，即享蛋糕現折 30 元；「林聰明沙鍋魚頭」、「得正」手搖飲、「貓下去敦北俱樂部」、「師園鹽酥雞」等，都有會員現場優惠。

三、互動遊戲拿好禮
打造兩台 7 週年專屬尋飽專車，不只陳列 Uber Eats 與 7 大人氣品牌聯名推出的限定聯名商品，消費者還可至尋飽專車完成指定任務，就有機會獲得品牌獨家設計珍奶購物袋、7 週年限定聯名商品、環保餐具、優市或 Uber 優惠序號。

此外，到「Uber Eats生鮮雜貨」尋飽專車輸入指定優惠序號，即可參加抽獎。而 Uber One 會員除獨享額外獲得遊戲機會及加碼贈品外，還可於現場會員服務站參加抽獎，最大獎可獲得 $777 Uber Cash 點數，同時有機會獲得折疊椅、萬用小包、露營椅等好禮。

四、10組表演卡司
Uber Eats 潮有市邀請金曲歌后「魏如萱」、饒舌歌手「熊仔」、靈魂女聲「9m88」、「理想混蛋」、「阿跨面」及「HowZ」共 10 組星級超強卡司獻唱，一同炒熱活動現場氣氛與民眾同歡！

▲Uber One 會員可以於現場會員服務站參加抽獎，有機會獲得折疊椅、萬用隨身小包、奢露營椅等好禮。 (圖／ Uber Eats 提供)
▲Uber One 會員可以於現場會員服務站參加抽獎，有機會獲得折疊椅、萬用隨身小包、奢露營椅等好禮。 (圖／ Uber Eats 提供)
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▲foodpanda攜手摩斯漢堡、八方雲集、梁社漢排骨三大品牌，推出公益計畫，12月5日前訂購指定公益餐點，每份公益餐點foodpanda即捐出10元給台灣食物銀行聯合會的營養食物箱計畫。（圖／官方提供）
▲foodpanda攜手摩斯漢堡、八方雲集、梁社漢排骨三大品牌，推出公益計畫，12月5日前訂購指定公益餐點，每份公益餐點foodpanda即捐出10元給台灣食物銀行聯合會的營養食物箱計畫。（圖／官方提供）

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