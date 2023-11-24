上班族午休空檔逛公園露鳥　壯碩男辯「澆樹」警反問一句話秒破解

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台中市春社派出所組成專案小組，根據犯嫌特徵、平時作案習性佈署警力，果然在男子正要再度犯案之際將他逮捕。男子看到大批警力嚇得目瞪口呆，連忙解釋因為在公園裡一時內急，想隨意找棵樹小解，並非刻意裸露。警方質疑一旁就有公廁，為什麼要在外面找樹尿尿？還挑中午時段人來人往的地方？男子當場啞口無言。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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據了解，38歲的楊男已婚有小孩，在附近工業區上班，利用上班午休短暫空檔，開，外出放風，並選定媽媽常帶小孩遊玩的公園為犯案地點，全案依違反《公然猥褻罪》移送偵辦。