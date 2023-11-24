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上班族午休空檔逛公園露鳥　壯碩男辯「澆樹」警反問一句話秒破解

▲遛鳥男（中）辯稱尿急只好澆樹，但警方指公廁就在後方涼亭旁，一句話戳破他謊言。（圖／台中市警局提供，2023.11.24）
▲遛鳥男（中）辯稱尿急只好澆樹，但警方指公廁就在後方涼亭旁，一句話戳破他謊言。（圖／台中市警局提供，2023.11.24）

記者顏幸如／台中報導

有民眾在地方臉書社團反映，台中南屯一處公園有露鳥俠，且專挑中午時段出沒，故意將女生嚇得尖叫逃離，即使遭他人喝斥也視若無睹。警方守株待兔逮人，發現男子就在附近上班，常利用午休時間出來犯案，還辯稱尿急找不到廁所只好澆樹，但警方斥責嫌犯，指他出沒的地點就在公園廁所附近，為何還要找樹公然便溺？

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上星期有民眾在臉書社團「嶺東大小事」提醒，保安公園有露鳥俠，出沒時間為平日早上11點到中午1點之間，地點在公園靠近廁所的涼亭附近。這名身材壯碩的男子會先環顧四周觀察路人路徑，等他進入落單女生的視線範圍時，就把褲子褪下做出不雅動作。揭發此事的女子第2次遇到時，勇敢拿出手機拍攝，男子也不逃離，還以好整以暇穿好褲子，即使被害人喊著要報警或是大聲斥喝，他也不會慌張跑走。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
▲民眾日前在地方臉書社團反映，台中南屯一處公園有遛鳥俠。（圖／台中市警局提供，2023.11.24）
▲民眾日前在地方臉書社團反映，台中南屯一處公園有遛鳥俠。（圖／台中市警局提供，2023.11.24）
台中市春社派出所組成專案小組，根據犯嫌特徵、平時作案習性佈署警力，果然在男子正要再度犯案之際將他逮捕。男子看到大批警力嚇得目瞪口呆，連忙解釋因為在公園裡一時內急，想隨意找棵樹小解，並非刻意裸露。警方質疑一旁就有公廁，為什麼要在外面找樹尿尿？還挑中午時段人來人往的地方？男子當場啞口無言。

據了解，38歲的楊男已婚有小孩，在附近工業區上班，利用上班午休短暫空檔，開，外出放風，並選定媽媽常帶小孩遊玩的公園為犯案地點，全案依違反《公然猥褻罪》移送偵辦。

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