大港盃嘉年華開跑！冠軍獨得165萬烘豆機　2天現場咖啡免費喝到飽

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今年海內外超過400位選手報名，最終抽籤遴選出80位參賽者，本屆更由華人圈唯一榮獲WCRC世界烘豆大賽的賴育權，領軍10位國際級頂尖達人赴會舉辦論壇，包括饕選咖啡有限公司創辦人暨執行長 胡元正、WBrC世界咖啡沖煮大賽冠軍 王策、嘉義縣咖啡產業發展協會榮譽理事長 方政倫、WCE世界沖煮大賽台灣選拔賽冠軍 廖昱凱、WBC與WBrC世界大賽評審 William Chan、國際咖啡品質鑑定師Reyner Oswald Herbert、Huper Coffee創始人Alexei Hüper、Ergos Coffee創始人Carlos Pascual、克菈菈Villa Clar聯合創辦人Carolina Mejia Londono齊聚一堂，針對一波接一波的精品咖啡後製浪潮以及眼花撩亂的特殊處理法，究竟有何差異，將由10位產業鏈中的國際級咖啡人於11月25日(六)下午16:00-17:30現場為大家揭密。
主辦單位表示，今年大港盃比賽指定的咖啡生豆更具國際化水準，連續五年贊助大港盃生豆的「薇斯卡亞咖啡ERGOS」本屆帶來碧雅莊園的薇拉莎奇品種微批次，堪稱經典，其堅果與黑巧克力的乾香氣，入口感受深色桃李與蔗糖的酸甜平衡，尾韻乾淨回甘，另外由圓石咖啡Pebble Coffee帶來衣索比亞古吉產區的水風鈴，採用傳統發酵水洗後，非洲式棚架日曬處理法，豆如其名，線條清晰又乾淨明亮如同高山泉水般直竄入心，本屆採用G1 23/02批次甜感豐富，層次多變，最後還有憑藉百年的咖啡種植經驗克菈菈Villa Clara，除了是本屆咖啡交流賽的生豆贊助商之外，也是2023 WCRC生豆贊助商，足見Villa Clara在咖啡生產及選品上，絕對有獨到的見解跟眼光，三大生豆廠商傾力相挺，也會今年賽事立下一個高標準的里程碑。
今年賽事精彩獎品總值更是直逼270萬，尤其冠軍將獲得價值165萬、由蕭氏貿易提供的Giesen W6A世界級咖啡烘焙大賽指定機，是有史以來破天荒大獎，今年也升級增設頒獎到前十強，獎項包括奧迪恩科技ADM Mini Pro咖啡烘焙設備、iNNOROMA DIY Pro100s咖啡烘焙設備、豐億光電多功能色譜儀、水份分析儀、米家貿易Earth專業露營咖啡行李箱、禧龍企業TR101義式全自動咖啡機等多樣獎品。
今年協會更邀請比利時潮流派畫家「索門Psoman」親臨現場展演5米巨幅噴畫，作品主題將會與咖啡意象結合，活動兩日的10:00-19:00更有來自高雄在地多家咖啡、餐飲業者聯合舉辦市集活動，咖啡業者夜將輪番接力沖煮咖啡，免費請民眾「咖啡喝到飽」，現場還不定時還會舉辦摸彩抽獎活動，有機會帶走Tiamo電溫控細口壺、誠品生活HUSKEE環保隨身杯以及價值超過2萬的Earth專業露營咖啡行李箱等。
除了「大港盃」咖啡國際交流賽暨嘉年華，高市府觀光局也推出「2023海線潮旅行」活動，8條深度小旅行場場爆滿，今年同樣推出「海線美食餐盤計劃」，11月26日（日）下午2點到晚上8點將於梓官赤崁海濱登場的「high趴音樂市集」，攤位數較去年多一倍，共計42家業者熱情參與，活動將邀請嘻哈歌手「FRαNKIE阿法」、超級星光大道「曾梓淞」等多組歌手表演，並推出400份海線美食大放送，歡迎民眾一同來梓官，逛逛離海最近的質感市集，在絕美夕陽下享受音樂及美食。