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吳亦凡二審遭駁回！媽媽不服爆「證人被逼供」　抖案情內幕被消失

▲吳亦凡二審判決出爐，維持原判，吳亦凡媽媽不服發文揭內幕，表示證人有被逼供。（圖／吳亦凡微博）
▲吳亦凡二審判決出爐，維持原判，吳亦凡媽媽不服發文揭內幕，表示證人有被逼供。（圖／吳亦凡微博）

記者薛羽彤／綜合報導

大陸男星吳亦凡2021年被爆出誘姦醜聞，去年11月一審宣判吳亦凡強姦、聚眾淫亂罪，對其判處13年有期徒刑，附加驅逐出境。昨（24）日二審判決出爐，維持原判，事後微博上傳出一封，疑為吳亦凡媽媽寫的信，控訴調查過程證人遭「嚴重逼供、誘供」，強調還是會為兒子繼續上訴。 

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▲十月九日在日本東京原宿區知名餐廳用餐離席後，一位民眾進入餐廳包廂拍下照片，將這些明星「加持」過的用品放上網路拍賣，號稱是他們餐廳用餐時使用的。（圖翻攝自吳亦凡IG:kriswu)
▲吳亦凡二審判決出爐，維持原判，媽媽不服表示會為兒子繼續上訴。（圖／翻攝自吳亦凡IG)
吳亦凡的媽媽在信中指出，這個案件共有3個「受害人」，除了大眾知道的都美竹之外，還有兩個20多歲的年輕人，另外兩人在事發後都沒報警，而且後來還跟吳亦凡有良好的聯繫。吳亦凡媽媽爆料，這三位女性跟經紀人接受調查時，都遭遇嚴重的被逼供、誘供，「其中，一位受害人被提審五次，每次長達十幾個小時，拍桌子，辱罵，怒吼，女孩說不告，覺得是成年人之間的你情我願，覺得沒有被傷害，在所有招數盡用的情況下，女孩哭哭啼啼地改口被強姦。」

▲吳亦凡因涉嫌性侵被捕。（圖 / 吳亦凡微博）
▲吳亦凡媽媽抖出證人遭到逼供的內幕，該篇文卻被官方消失。（圖 / 吳亦凡微博）
吳亦凡媽媽還說當時主辦案件的人員有違紀現象，「我孩子的案件是否也存在違紀現象？如果存在，這個結果我不能接受。」她更拿出酒駕譬喻，「我們對強姦案的判罰標準如此簡單可笑嗎？醉駕還需要檢測酒精度，而一個可以毀掉人一生的強姦罪，全憑女方口供定罪，我不服。」

吳亦凡媽媽心疼兒子受到不公不義的待遇，強調會繼續上訴，「我相信中國法律，即便二審結束，我依然會為兒子申訴。」不過這則貼文卻遭到官方移除，網友不管使用圖片、文字方式轉發，內容完全被屏蔽，會馬上遭到刪除或無法顯示。

▲吳亦凡媽媽發出長文信，卻被微博官方移除。（圖／點時新聞微博）
▲吳亦凡媽媽發出長文信，卻被微博官方移除。（圖／點時新聞微博）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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