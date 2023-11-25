吳亦凡二審遭駁回！媽媽不服爆「證人被逼供」　抖案情內幕被消失

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吳亦凡媽媽還說當時主辦案件的人員有違紀現象，「我孩子的案件是否也存在違紀現象？如果存在，這個結果我不能接受。」她更拿出酒駕譬喻，「我們對強姦案的判罰標準如此簡單可笑嗎？醉駕還需要檢測酒精度，而一個可以毀掉人一生的強姦罪，全憑女方口供定罪，我不服。」
吳亦凡媽媽心疼兒子受到不公不義的待遇，強調會繼續上訴，「我相信中國法律，即便二審結束，我依然會為兒子申訴。」不過這則貼文卻遭到官方移除，網友不管使用圖片、文字方式轉發，內容完全被屏蔽，會馬上遭到刪除或無法顯示。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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