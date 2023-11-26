台塑生醫慶20周年！3品牌大使首齊聚 吳依霖自爆「10天沒洗頭」
台塑生醫慶祝公司創立20周年，董事長王瑞瑜特地選在微風廣場辦慶生派對，請來品牌大使謝佳見、吳依霖、李李仁齊聚一堂。其中與台塑生機合作開發髮品的吳依霖自爆，為了測試商品曾長達10天不洗頭，笑稱：「研發人員看到我會烙跑」。
實習記者曾郁淇／綜合報導
迎接公司創立第20周年，台塑生醫董事長王瑞瑜舉辦派對，特地選擇當初成立第一個品牌旗艦櫃發源地的微風廣場。王瑞瑜表示感觸很深，時光飛逝，當年為了父親、台塑企業創辦人王永慶研發保濕凝膠，才成立FORTE的契機，從一罐保濕凝膠開始，到如今跨足「生活、生物、生化、醫療、醫藥、醫材」六大領域，在20年內建立了完整生技版圖。
台塑生醫3位品牌大使吳依霖、李李仁、謝佳見，一同出席20週年歡慶派對。與台塑生醫合作推出Dr’s Formula髮品的吳依霖，11年來參與研發與商品把關。自爆為測試商品，曾經長達10天不洗頭，或是刻意先把髮質弄糟，吳依霖笑言：「研發人員看到我會烙跑，都不敢跟我打招呼。」
新好男人李李仁則表示，台塑生醫邀請他當代言人時，非常開心，因為他最重視的就是健康，也因為當B群的代言人，這段時間每天都按時吃保健食品，李李仁笑說：「感覺自己變健康了。」
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