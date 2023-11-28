買學區房意義！他曝中一中資優生集中這2校　眾安靜：這就是現實

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他還說，反觀早看好地段買房收租的、家裡經商優渥的富二代、吸毒犯罪的YouTuber與敢脫敢露的小模主播們等4類人，「各各都不是靠小時候讀好學區才有的『成就』」，直問現在買學區房的意義何在。貼文引發正反兩面討論，有人認為好環境、好同學超重要，但也有人認為還是要看個人特質，而且「不是學區房也沒有多便宜」。
不過，有網友分享《聯合新聞網》報導，台中市議員李中質詢時指出，台中一中科學班去年甄試有447人報名，錄取30人，其中衛道89人報名錄取16人、明道53人報名錄取10人，其他錄取者零星來自3所公私立國中，讓不少國中家長嘆「科學班跟考醫學院一樣難」，也質疑制度出了問題。
事實上，「學區房」仍是眾多家長買房前重要的考量，永慶房屋先前分析雙北近一年的十大購屋熱門路段，前三名的中和景平路、淡水北新路與淡水淡金路，除交通便利外也不乏「學區」優勢。
台灣房屋也針對「新天龍國」竹北市做過學區宅調查，發現18所國中小有9所滿額學校，當中又以位在竹北高鐵特區的東興國小房價最高貴，平均每坪高達46.3萬元，近3年漲幅至少三成，又以博愛國小一帶的漲幅最驚人，近3年漲幅42.6％。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。