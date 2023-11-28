不買車位總價少225萬！買房妹驚「租38年才回本」　眾一面倒秒選

買學區房意義！他曝中一中資優生集中這2校　眾安靜：這就是現實

▲不少人為了孩子的教育，買房必選「學區房」，但網友翻出「中一中資優生源集中在2私校」新聞，嘆這就是現實。（圖／翻攝Google Map）
▲不少人為了孩子的教育，買房必選「學區房」，但網友翻出「中一中資優生源集中在2私校」新聞，嘆這就是現實。（圖／翻攝Google Map）

記者徐銘穗/綜合報導

不想讓孩子輸在起跑點，許多家長買房首選「學區房」，最好是明星國小、明星國中，甚至包到明星高中全都有，但這觀念似乎有點動搖了。一名網友問起買學區房的意義，直言若是為增加孩子「優質」朋友數量與未來有更好發展兩點，似乎意義不大。還有人翻出「台中一中科學班生源集中兩私校」報導引發共鳴，一票網友都安靜了，感嘆：「這就是現實。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO昨（27）在PTT上發文「這年頭買學區房的意義？」，他分享個人認為的兩個可能意義，其一是為了培養薰陶，增加高檔朋友的數量，不過內向的應該沒救；其二是可以有更好的發展，未來高薪人士的門票，但是認識許多也名校出生的文組，最後也是淪為低階打工仔。

▲永慶房產集團統計台北市25所需辦理入學審查的額滿國小周邊房市，房價最高的前三名學區，住宅平均單價已突破百萬大關。（示意圖／永慶房屋提供）
▲永慶房產集團統計台北市25所需辦理入學審查的額滿國小周邊房市，房價最高的前三名學區，住宅平均單價已突破百萬大關。（示意圖／永慶房屋提供）
他還說，反觀早看好地段買房收租的、家裡經商優渥的富二代、吸毒犯罪的YouTuber與敢脫敢露的小模主播們等4類人，「各各都不是靠小時候讀好學區才有的『成就』」，直問現在買學區房的意義何在。貼文引發正反兩面討論，有人認為好環境、好同學超重要，但也有人認為還是要看個人特質，而且「不是學區房也沒有多便宜」。

不過，有網友分享《聯合新聞網》報導，台中市議員李中質詢時指出，台中一中科學班去年甄試有447人報名，錄取30人，其中衛道89人報名錄取16人、明道53人報名錄取10人，其他錄取者零星來自3所公私立國中，讓不少國中家長嘆「科學班跟考醫學院一樣難」，也質疑制度出了問題。

事實上，「學區房」仍是眾多家長買房前重要的考量，永慶房屋先前分析雙北近一年的十大購屋熱門路段，前三名的中和景平路、淡水北新路與淡水淡金路，除交通便利外也不乏「學區」優勢。

台灣房屋也針對「新天龍國」竹北市做過學區宅調查，發現18所國中小有9所滿額學校，當中又以位在竹北高鐵特區的東興國小房價最高貴，平均每坪高達46.3萬元，近3年漲幅至少三成，又以博愛國小一帶的漲幅最驚人，近3年漲幅42.6％。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.82倍，最痛苦的當數台北市15.52倍，也就是台北人要15年又190天不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周六專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

卡位龍年入學潮！竹北博愛國小房價3年漲破4成　學區宅家長搶破頭

全台哪個「大學學區」租屋最貴？冠軍竟是它　房東投報率卻吊車尾

買房買在超市旁！作家曬「半價」戰利品照　眾狂點頭：超重要

年輕人別亂花錢！「5年買房」算式曝　他揭高學歷迷思：1觀點要改

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞