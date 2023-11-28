特企／鮮乳控必買！「隱藏版鮮奶」3大好喝秘密　奠定保護基礎

隱藏版鮮乳秘密1
依照國家標準CNS規定，生乳的生菌數需在10萬CFU/ml內，而瑞穗極制鮮乳僅使用平均生菌數1萬CFU/ml內的生乳生產，比國家標準還要嚴格10倍。
隱藏版鮮乳秘密2
為了保留優質生乳中珍貴的營養元素，投資上億元打造歐美同步的巴氏殺菌製程，讓瑞穗極制鮮乳除了有鮮乳中的鈣質和蛋白質，更保留生乳珍貴的乳鐵蛋白和免疫球蛋白。瑞穗極制鮮乳使用72℃、15秒的巴氏殺菌，相比市面上大多採用120－135℃超高溫殺菌法的鮮奶，是台灣少數能在鮮乳中保留免疫球蛋白、乳鐵蛋白的產品，也因為相較低溫的殺菌技術，更能呈現出接近生乳的風味與口感。
隱藏版鮮乳秘密3
阿包醫師（巫漢盟）就曾在貼文中提到，生乳中珍貴的免疫球蛋白和乳鐵蛋白經國外研究顯示有調節體質、鞏固保護力的作用 。除了一般鮮奶有的鈣質和蛋白質，瑞穗極制鮮乳保留了免疫球蛋白、乳鐵蛋白，可以為保護力加分。你是每日無奶不歡的鮮乳控嗎？或是希望透過日常飲食奠定家人與自己的身體保護力基礎？建議將每日鮮乳換成「保護力升級版鮮乳」瑞穗極制，一樣喝鮮乳，保護更超值。下次在貨架幸運看到的話，別忘了嘗試把他帶回家。
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